El Candidato a Concejal por el Sublema Juntos Podemos, lista 900 Letra T del Frente Juntos por el Cambio, para la ciudad de Posadas, el periodista, Daniel "Dani" Amarilla, en las últimas horas posteó en sus redes sociales, este medio trascribe, el textual. "Todos los días veo spot publicitarios y no dejo de sorprenderme como algunos candidatos creen que la gente es boluda o la quiere tomar por boluda, algunos dicen, Quiero que me voten para poder exigir mas seguridad, quita de impuestos a nuevos emprendedores, trabajo para nuestros jóvenes", y porqué no lo hace ahora si es Concejal ahora?: "Otros dicen "Posadas esta cada día mas insegura y falta trabajo, queremos que nos acompañen con el voto para terminar con eso, y porque no lo terminas ahora si sos Concejal ahora". "Cuando fui Concejal (2013-2017) propuse reinstalar la Patrulla Urbana Municipal, los Concejales opositores que estaban conmigo en ese periodo no acompañaron mi pedido, y Hoy dicen, Queremos crear Seguridad Urbana con gente que brinde seguridad al vecino, de verdad creen que la gente es estúpida y no se da cuenta que están mintiendo y disfrazándose de opositores?. "Dejen de mentir a la gente y trabajen y pidan reclamen, propongan ahora, son Concejales ahora, y van por reelección o están apoyando a otro de su partido, pero son Ahora Hoy son concejales", concluyó "Dani" Amarilla.

2 de Junio de 2021