El Candidato a Primer Concejal para la ciudad de Posadas por el Sublema Juntos Podemos, lista 900 Letra T del Frente Juntos por el Cambio, el periodista, Dani Amarilla, dijo que no deja de sorprenderse todos los días de la hipocresía de algunos candidatos, algunos son Concejales ahora y quieren que los voten para ocuparse de la inseguridad y exigir quita de impuestos a nuevos emprendedores y comerciantes, y porque no lo hacen ahora si son Concejales ?, Se preguntó el Candidato. "Cuando fui Concejal propuse reinstalar la Patrulla Urbana Municipal, los demás concejales no acompañaron el pedido, curiosamente ahora Concejales que estaban conmigo en el HCD en ese momento lo piden ahora en campaña, creo que la gente debe saber quienes le siguen mintiendo campaña tras campaña", dijo Amarilla. "Quedan pocos días para las elecciones y nosotros seguiremos con nuestras propuestas de terminar el curro de las Fotomultas, eliminar el sem, pedir quita de impuestos a nuevos emprendedores, pedirlos de verdad no hacer circo para los medios, nosotros no mentimos porque no vivimos de la política", terminó diciendo el Candidato "Dani" Amarilla

1° de Junio de 2021