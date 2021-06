La Candidata a Concejal para la ciuda de Posadas del sublema Ciudadanía Activa, Malena Mazal realizó la entrega de un proyecto que tiene como objetivo bajar la desigualdad digital. No es ninguna novedad que la pandemia puso en escena la centralidad de Internet para poder hacer todas las cosas que solíamos hacer en la vida “normal”. No quedan dudas que internet se convirtió en la protagonista de la mayoría de nuestras tareas laborales, educacionales y de ocio. También es sabido que no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de contar con este servicio, que a esta altura de las circunstancias debería empezar a considerarse como un derecho. Bajo esta premisa, este lunes, Malena Mazal hizo entrega de un proyecto de ordenanza denominado “Posadas Más (+) Conectada”, que tiene como objetivo desarrollar políticas públicas que tiendan a promover la inclusión digital a través de la conectividad a internet inalámbrica en distintos espacios públicos como plazas, parques, sedes comunales, edificios públicos del ejido Municipal, lugares turísticos y de mayor concurrencia, de manera tal de consolidar una adecuada infraestructura que permita el acceso masivo, inclusivo y gratuito a internet, potenciando así las capacidades digitales, creativas y productivas de los vecinos.

El acceso a Internet limita el acceso a otros derechos. Si uno se pone a revisar estadísticas sobre la brecha digital dentro de nuestro país, se encontrará con datos alarmantes; antes de la pandemia ya teníamos un porcentaje enorme, sobre todo en asentamientos, comunidades rurales y sectores vulnerables, hoy actualmente tras un año de pandemia, se convirtió en un problema aún mayor.

Al respecto la candidata se expresó, “Estamos presentando este proyecto de ordenanza para seguir trabajando en una política clara que fomente la educación, la inclusión a través de la conectividad”.

1° de Junio de 2021