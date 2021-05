Los Sublemas que el Partido Causa Popular tiene en la provincia de Misiones, que llevan el mismo nombre, se caracterizan por su visión social en cada acción. Por generar proyectos que integren organizaciones y vinculen a los ciudadanos de manera directa. Ideas que atraviesan las propuestas para; San Vicente, Eldorado y Posadas. Para las elecciones del 6 de junio, las tres listas de Causa Popular están encabezadas por mujeres de trayectoria y compromiso social. Mariela Roballo es de San Vicente, Profesora en Economía y Técnica Superior en Administración de Empresas, Técnica Superior en Cooperativas y Mutuales, y Coordinadora de la sede que el Instituto Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra tiene en el municipio. Con formación y experiencia en el ámbito educativo, pedagógico y de gestión, apunta a impulsar proyectos que tomen a la educación como herramienta de transformación y desarrollo, tanto en la esfera personal como en la comunitaria.

En tanto que Eldorado, cuenta con Carolina Enebelo como principal referente. Es Ingeniera forestal, maestrando en Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad de Quilmes, Vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Presidenta de la Agencia de Desarrollo Económico de Eldorado, y Responsable del Área Técnica Operativa Alto Paraná de la Dirección de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología con asiento en Eldorado. Con esta amplia trayectoria profesional en el ámbito forestal, técnico, de gestión y gubernamental, pretende implementar ideas que logren un desarrollo productivo y económico en la localidad. Por su parte, la actual Diputada Provincial Rossana Franco encabeza la lista de Causa Popular en Posadas. Es Lic. en Trabajo Social, maestrando en Políticas Sociales, ex Delegada Municipal de Villa Cabello (Posadas), ex Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, creadora de la Línea 137 de asistencia contra la violencia familiar y de Género, co-autora de la Ley XIX- N° 51/11 presentada por los diputados Carlos Rovira y Salvador Cabral Arrechea, que otorga una pensión graciable para menores víctimas de delitos contra la integridad sexual, con el procesamiento inmediato del responsable, creadora del Programa El Rincón del Sapito, espacios de contención para niños y niñas en Centros de Salud, y forma parte de la Comisión Directiva del SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina) y de su Consejo Nacional. Toda esa experiencia y productividad puestas en cada lugar que ocupó, busca trasladar al ámbito local desde el Concejo Deliberante, planificando propuestas de carácter social con impacto positivo en la comunidad.



Junto a sus equipos, las tres candidatas consideran que los Municipios han crecido demográficamente pero que requieren de mayor atención en las políticas públicas para superar los obstáculos del contexto, como lo viene haciendo el Gobierno del Frente de la Renovación en la Provincia, desde el 2003.

En este marco, Franco expresó que “las mujeres no sólo constituyen la mayoría de la población provincial, sino que en los momentos de crisis como el actual, son el soporte fundamental de la familia. Creemos que es imprescindible darle una mirada de género a las políticas públicas y redireccionar los presupuestos del Municipio y del Concejo Deliberante, priorizando la creación de nuevos servicios municipales del cuidado de la salud y mejorar la calidad de los existentes, como merenderos, centros maternales, entre otros”. Al mismo tiempo, Roballo reforzó la idea sosteniendo que “se deben implementar acciones urgentes que contengan y construyan una ciudad con oportunidades para las actuales y las próximas generaciones, teniendo en cuenta que el municipio ha crecido en su urbanización, incorporando numerosos servicios e infraestructura nuevos, pero la situación social, económica y ambiental de sus barrios y colonias no se desarrolló de la misma manera. Creemos firmemente en la política como la herramienta fundamental de transformación para el bienestar de las familias sanvicentinas”. En Eldorado, también la situación social, económica y ambiental de sus barrios, sigue a la espera de algún avance positivo. “Es necesario y urgente, que con un enfoque de territorio y en un proceso de construcción colectiva se ponga en valor la calidad de vida de las personas y los recursos naturales. Planificar la ciudad con perspectiva de género, accesible, inclusiva, rescatando la historia, su folclore, así como el crisol de culturas y religiones. Un urbanismo con perspectiva de género busca poner el foco en aquellas tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres y que no han sido tenidas en cuenta ni por políticas ni por planeamientos urbanos”, resaltó Enebelo al comentar sobre el propósito de impulsar un plan de ordenamiento territorial en el Municipio.

Con una visión social de las políticas públicas, las tres candidatas trabajan para dejar esa impronta desde sus bancas y hacia los barrios, proyectando ciudades con perspectivas de género y con economías locales movilizadas por las propias comunidades, basándose en experiencias colectivas previas

29 de Mayo de 2021