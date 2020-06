Consideró la intervención un "error": Frigerio llamó a refundar y ampliar el PRO

Vicentin es una de las empresas más competitivas de la Argentina que sufrió un estrés financiero", opinó Rogelio Frigerio. El ex ministro del Interior sostuvo que la intervención y pedido de expropiación de la empresa constituyen "una pésima señal para lo que necesita el país, que son inversiones". El ex Ministro del Interior Rogelio Frigerio llamó a refundar y ampliar el PRO. Por otro lado, consideró que la intervención y pedido de expropiación de Vicentin es un gran error del Gobierno Nacional, ya que constituye "una pésima señal para lo que necesita el país, que son inversiones". El ex funcionario se refirió a la necesidad de refundar el espacio opositor:

"Hay que refundar el PRO y hacer una profunda autocrítica. Con lo que teníamos no alcanzó para transformar el país". "Coincido con María Eugenia Vidal. Hay que refundar el PRO y hacer una profunda autocrítica. Hay que preguntarnos para qué queremos volver a ser Gobierno", manifestó. "Todos coinciden en que hay que ampliar la coalición opositora. Lo que teníamos no alcanzó para transformar el país en línea con lo que nosotros nos habíamos propuesto. Celebro que la mayoría de los dirigentes de Cambiemos hoy estén hablando de amplitud", completó.

Por otro lado, se refirió a la situación de la empresa Vicentin. "Es una de las empresas más competitivas de la Argentina que sufrió un estrés financiero cuando se contrajeron los depósitos en dólares y los préstamos en esa moneda", remarcó en declaraciones radiales.

Vicentin es una de las empresas más competitivas de la Argentina que sufrió un estrés financiero cuando se contrajeron los depósitos en dólares y los préstamos en esa moneda" (Rogelio Frigerio)

En tanto, el ex ministro expresó: "Si se hicieron las cosas mal, hay que investigarlo y los responsables tienen que dar la cara. Pero no tiene nada que ver con intervenir un proceso de concurso en marcha como hizo el Gobierno".

"Me parece una pésima señal para lo que entiendo que necesita la Argentina que son inversiones. Hay que evitar que se vayan las empresas de la Argentina", aseguró.

Y agregó: "Hay que ser muy firme cuando uno siente que el Gobierno ataca los valores que representamos como con lo de Vicentin o con esta posibilidad de que liberen presos". Frigerio también subrayó que el Gobierno tomó malas decisiones en torno al Mercosur y con algunos temas judiciales.

Foto.- Wikipedia

fuente.- https://www.ambito.com