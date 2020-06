Ante suba de casos de Coronavirus (COVID-19) en AMBA: Gobierno Nacional no descarta extender la cuarentena hasta el 12 de Julio

Circularon versiones en cuanto a la posibilidad de una nueva prórroga del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para el Conurbano Bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) - Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) - hasta el próximo 12 de Julio.

"Si bien no está nada definido, es una hipótesis que no podemos descartar" confío una alta fuente de la Casa Rosada. Durante el fin de semana los equipos de gobierno tanto en el plano nacional como en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, siguieron analizando la evolución del coronavirus. Circularon versiones en cuanto a la posibilidad de una nueva prórroga del ASPO para el Conurbano y la Ciudad hasta el próximo 12 de Julio. “Si bien no está nada definido, es una hipótesis que no podemos descartar” confío una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de Ámbito.

Si bien reconoció que desde que se dispuso la cuarentena se fue avanzando en el equipamiento y demás necesidades sanitarias para hacer frente a la pandemia, también manifestó la preocupación oficial por el aumento de casos.

Sin embargo, anticipó que el Gobierno se tomará hasta “el último momento” para evaluar la posible prórroga del aislamiento. La decisión se tomaría el viernes 26 de junio ya que la última fecha dispuesta fue hasta el domingo 28 de Junio.

De concretarse la extensión de las restricciones para el conurbano bonaerense, se prolongarían durante 113 días, convirtiendo a este cordón en uno de los lugares del mundo con más tiempo de aislamiento.

Las cifras de este domingo muestran un crecimiento en los casos con de 14.707 contagios en la Ciudad de Buenos Aires y 13.196 en la provincia.

Frente a este panorama, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires se estudian medidas que podrían intensificar las restricciones “si se disparan los casos”. En este sentido, el foco de las autoridades de ambos lados de la avenida General Paz está puesto en controlar el movimiento a través del transporte público.

Las autoridades toman en cuenta las advertencias de los especialistas médicos en cuanto a que el país está entrando en el peor momento sanitario y climatológico ya que la llegada del invierno provoca gripes, neumonías y otras enfermedades respiratorias.

Por Liliana Franco

Foto.- The Telegraph-AP Photos

Fuente.- https://www.ambito.com