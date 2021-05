"Ayer por la tarde, en una reunión virtual convocada por Alejandro Haene, Presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), junto Gerardo Díaz Beltrán, Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y más de treinta integrantes de la Confederación Económica de Misiones (CEM), participamos de un encuentro virtual para dialogar sobre el proyecto que crearía zonas francas industriales en la Provincia; un ofrecimiento realizado por el Gobierno Nacional que surgió después del veto del Artículo 124 del Presupuesto", así se refirió el Ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, C.P.N. Adolfo Safrán. "Algunas cámaras y entidades manifestaron escepticismo respecto a las ventajas de esta posible iniciativa. Como acordamos en esta reunión con la CEM, si se implementara, el incentivo fiscal alcanzaría a las empresas industriales exportadoras o vinculadas con la exportación radicadas en el parque industrial de Posadas o del interior que se habilitarían como parte de la Zona Franca".

"El Proyecto, que sigue abierto y está siendo evaluado junto a las cámaras, permitiría que las empresas misioneras que exportan localizadas físicamente en los parques accederían a un incentivo fiscal que consistiría en beneficios aduaneros. Para que Misiones explote al máximo este beneficio fiscal otorgado por el Gobierno Nacional sería prioritario poner en óptimas condiciones de infraestructura los parques industriales existentes", siguió diciendo el funcionario.

"La medida alcanzaría a aquellas empresas exportadoras ubicadas físicamente en alguno de los parques industriales de la provincia incluidos en la Zona Franca". "Las empresas que venden en el mercado interno no se verían afectadas". "Aquellas empresas que no exportan pero son proveedoras de otras empresas que sí lo hacen también se verían beneficiadas de esta medida ya que las operaciones realizadas dentro de los parques industriales no tributarían impuestos nacionales". "Por este motivo la medida no provocaría ninguna asimetría interna; al contrario, lo que se busca es estimular a través de un incentivo impositivo a todo el ecosistema comercial involucrado en la cadena exportadora".



Como siempre hicimos, la implementación de este proyecto se llevaría adelante de forma consensuada, en diálogo con todos los sectores involucrados". "En la reunión de ayer se decidió conformar una mesa de trabajo con los integrantes de la CEM para evaluar las condiciones que las zonas francas industriales deberían tener y contemplar que su potencial implementación no perjudique a las empresas que estén fuera". "Es un tema que no está cerrado y en el cual avanzaremos con la CEM para incluir todas aquellas consideraciones que se propongan desde el sector productivo".

"La creación de zonas francas, al volver a los actores más competitivos alivianando las cargas impositivas sobre las transacciones internas desarrolladas dentro del parque, nos permitiría mejorar las condiciones para potenciar al sector exportador, dinamizaría el ecosistema involucrado en la cadena de formación de valor y fortalecería el sistema de parques industriales misioneros", concluyó el Ministro Safrán.

21 de Mayo de 2021