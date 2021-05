El Diputado Provincial del Frente Agrario y Social (PAyS), Dr. Isaac Lenguaza presentará un Proyecto en la Legislatura misionera. "Solo en la capital correntina hay treinta centros de testeos gratuitos contra dos en Posadas", ejemplificó. El Legislador del PAyS considera que en esta etapa de la pandemia, es importante saber no solo el número de casos positivos sino también la cantidad de ciudadanos testeados en forma diaria. De hecho, en Corrientes ese dato se incorpora en los informes oficiales. "Yo no soy especialista ni puedo poner en dudas los datos que da a conocer el Ministerio de Salud de Misiones porque sería irresponsable de mi parte. Pero advierto que pareciera existir un subregistro o una cierta cantidad de casos que son positivos por síntomas pero no se hacen el hisopado. En todas las localidades de la provincia la gente dice que hay más casos que los relevados oficialmente, y esta situación afecta la confianza pública" explicó.

Elecciones y COVID

El Diputado que es candidato a renovar su banca dentro del Frente Agrario y Social para la Victoria (FAySV), dijo que todas las fuerzas políticas deben acompañar los esfuerzos del Gobierno misionero para contener la pandemia, pero que a su vez, el gobierno debe extremar la transparencia en el manejo de los datos. "Estamos rodeados por un desastre sanitario en tres estados de Brasil; el colapso en Paraguay y por Corrientes que analiza volver a fase 3. Hoy el Congreso define retrasar las elecciones nacionales porque el país tiene récord de fallecidos, pero en Misiones se sostiene como posible movilizar a un millón de personas el 6 de Junio, algo no cierra", finalizó Lenguaza.

19 de Mayo de 2021