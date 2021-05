Manifestó el Candidato a Concejal para la ciudad de Posadas del Sublema Juntos Podemos Lista 900 Letra T del Frente Juntos por el Cambio, Daniel “Dani” Amarilla. El Candidato a Primer Concejal por el Sublema Juntos Podemos, el periodista Daniel Amarilla se manifestó muy molesto en sus redes sociales. "Me da vergüenza ajena llegar a un barrio y que los vecinos digan no tenemos trabajo, salimos a changuear y encima volvemos a casa y nos encontramos con que nos robaron". “Lo más triste y vergonzoso es que hay cámaras de seguridad por todo Posadas y la gente cree que es para cuidarlos, pero No, son utilizadas por el inútil Ministro de Gobierno sólo para su curro de las Fotomultas”. “La verdad no sé cómo el Gobernador, una persona que todo el día está trabajando no recorriendo la Provincia, según los medios, puede mantener a un inoperante como Marcelo Pérez, se nota que recauda y reparte con la corona porque es intocable”.

“Nuestro Sublema hace mucha denuncia y si la gente nos da su voto de confianza y llegamos al HCD Posadas vamos a insistir, ante quien corresponda, para que se terminen los curros y las cámaras de seguridad sean para brindarle seguridad a los vecinos de Posadas”.

El candidato del Sublema Juntos Podemos Lista 900 Letra T también se refirió al tramo final de la campaña y dijo, "es una campaña totalmente atípica, donde nosotros luchamos contra los candidatos que utilizan la plata de la Municipalidad de Posadas y del Gobierno Provincial, espero la gente se dé cuenta que no es plata del bolsillo de los candidatos, sino que es plata del pueblo lo que están gastando”.

19 de Mayo de 2021

