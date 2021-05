Ya entrando en el último trayecto, se empiezan a condensar los ejes de campaña de los distintos sublemas que participarán en Posadas de las elecciones provinciales del 6 de Junio. En este marco, se han destacado las acciones de los Candidatos a Concejales para la ciudad de Posadas, Malena Mazal y Fernando Santacruz del Sublema Ciudadanía Activa - Lista 902, Letra U - que se plantó como un espacio político que se referencia con la protección del ambiente y la sostenibilidad. Una de las primeras estrategias estuvo direccionada con un foco común: el papel, el folleto. No obstante, desde el sublema del Frente Renovador que encabezan Malena Mazal y Fernando Santacruz repartieron folletos con papel reciclado que contienen semillas para que puedan ser plantados en cualquier abono. Además, se entregan “de mano en mano” y no se arrojan en la vía pública. Entre sus ejes principales aparecen los términos de sostenibilidad, educación e inclusión. En ese sentido, otras de las acciones que se llevaron a cabo fueron una serie de actividades dentro del marco tecnológico con distintas charlas y exposiciones mediante distintas aplicaciones con el fin de no colmar espacios con vecinos y vecinas con intenciones de participar en la misma.

Desde el Gobierno Provincial, insisten con llevar a cabo campañas donde se priorice el cuidado a los misioneros apelando a la innovación como una de las maneras más respetuosas y llamativas para alcanzar las propuestas al electorado. Entendiendo esta lógica, desde Ciudadanía Activa ofrecieron una serie de disertaciones en materia tecnológica para generar un impacto cuidado de su oferta electoral.

Atrás han quedado los multitudinarios actos con un palco para los disertantes. Para estos jóvenes candidatos la manera más sencilla de hacer campaña es, por ejemplo, organizar una bicicleteada con las familias que quieran participar de un día al aire libre y por la costanera de Posadas.

Para Malena Mazal y Fernando Santacruz, la campaña no es hacer algo distinto de lo que venían realizando desde sus distintos ámbitos, sino es intensificar y aprovechar el momento para generar mayor conciencia, llegar a más vecinos y vecinas de Posadas.

El objetivo, de esta novedosa campaña no pasa desapercibido, sobre todo por la conexión entre el uso de las redes sociales, las visitas a los sectores más postergado y la entrega de un volumen de bagaje profesionalizado que se viene perfeccionando para respetar, tanto los ejes para trabajar en estas semanas, como en un auspicioso y sostenible futuro.

18 de Mayo de 2021