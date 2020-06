Internaron a Carlos Menem: Le realizaron el hisopado para descartar Coronavirus (COVID-19)

El ex Presidente, de 89 años, fue ingresado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento con un cuadro de "debilidad muscular". Carlos Menem, de 89 años y actual Senador, fue ingresado este sábado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento del barrio porteño de Recoleta con un cuadro de "debilidad muscular". Rápidamente se activó el protocolo ante la posibilidad de que hubiese contraído Coronavirus (COVID-19). Carlos Menem fue sometido a un hisopado para descartar la posibilidad de COVID-19. Las pruebas habrían dado negativo y el ex presidente continúa ingresado en el centro médico de la Ciudad de Buenos Aires.

En su ingreso en la clínica, los médicos los médicos le realizaron una medición de saturación de oxígeno en sangre. Los resultados dieron valores bajos, por lo que se tomó la decisión dedejarlo internado en observación. Este sábado, a través de su cuenta de la red social Twitter, Menem había posteado mensajes en los que destacó la visita que el viernes realizó el Presidente Alberto Fernández a La Rioja, provincia de la que fue gobernador en tres ocasiones. "Acompaño, celebro y saludo al amigo Presidente Alberto Fernández por visitar nuestra querida provincia de La Rioja, dónde fortalece la Fe y la esperanza de nuestra amada tierra", ponderó el senador nacional. Y en ese sentido, agregó: "Porque Argentina sin grandeza no puede ser realmente Argentina. Porque una Nación sin todos sus sectores conjugados en un verdadero trabajo colectivo no es realmente una Nación. A seguir trabajando en conjunto, el beneficio será para todos los riojanos". Según sus allegados, Menem, que el próximo 2 de Julio cumplirá 90 años, cumplió de manera adecuada con los requisitos del aislamiento social, preventivo y obligatoria, ya que pertenece a la población que más riesgo tiene de contraer coronavirus. Este sábado por la noche, en las redes sociales estaba publicado el hashtag #FuerzaMenem para que sus seguidores le envíen al ex presidente mensajes de apoyo.

Fuente.- https://www.minutouno.com