Sobre el discurso del 1° de Mayo del Gobernador de la provincia de Misiones, Oscar herrera ahuad, el Diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Dr. Isaac Lenguaza, reflexionó: "Fue un discurso centrado en la acción del Estado en pandemia, que es prioridad y coincidimos con eso. En ese marco pedimos que los créditos para la producción que nombró el gobernador sean accesibles para pequeños productores, porque los requisitos son difíciles de cumplir y los más humildes quedan afuera". "Creemos que los incrementos salariales que nombró no son suficientes". "Le pedimos que retome el diálogo con los trabajadores que reclaman recomposición real de los sueldos". "Hoy el Gobierno puede afrontar esa demanda por el aumento de la recaudación". "Pedimos también que aumenten los fondos de asistencia directa a los sectores culturales, turísticos y de organizadores de eventos, que fueron muy escasos hasta ahora, tal como quedó plasmado en el discurso".

"En cuanto a obras, otra vez muy pocos fondos para electrificación rural, acceso al agua potable y acceso real a internet en las áreas no atendidas". "Para nosotros esas son deudas pendientes que vamos a seguir visibilizando desde una posición crítica pero constructiva".

"No se puede pretender innovación y economía del conocimiento sin inversiones fuertes en las cuestiones más básicas porque se acentúa la desigualdad". "La pandemia sigue y sin acceso a los derechos básicos, algunos sufren más que otros". "Esperamos un golpe de timón en estos temas", concluytó, el Legislador.

