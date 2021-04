Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO, reaccionó de esta manera a las afirmaciones de la Secretaria de Comercio Interior, quien aseguró que está en evaluación un aumento de las retenciones a las exportaciones agroindustriales. La opinión de otras entidades. En una semana donde el Gobierno avanzó con medidas para controlar las ventas al exterior de carnes, leche y granos, este viernes la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sumó más tensión a la relación con el campo tras reconocer una vez más en declaraciones radiales que se está en estudio un aumento de las retenciones a las exportaciones del agro. “El aumento de retenciones está en análisis. Para desacoplar los precios de exportación del precio doméstico hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas”, aseguró la funcionaria en declaraciones a la radio El Destape. Desde el campo sostienen que la incidencia del precio de los granos en los valores finales de los alimentos, no supera el 20%.

En la realidad, si el Gobierno Nacional decidiera aumentar las retenciones sin el aval del Congreso de la Nación, mucho no se podría hacer, ya que la Ley de Emergencia Económica aprobada en diciembre de 2019, impuso hasta el 31 de diciembre del presente año topes del 33% a las retenciones de la soja, que hoy se encuentran en esos niveles, y del 15% para el trigo y el maíz, cuando actualmente tributan un 12%.

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) Carlos Iannizzotto, se preguntó desde su cuenta personal de Twitter, tras las afirmaciones de Paula Español: “¿Nuevamente declaraciones de este tenor?”, y agregó: “Estos dichos intempestivos, enervan a nuestros productores, generan preocupación y acrecientan la grieta. Pero ya sabemos que el Kirchnerismo apela a ese doble discurso de amenaza que dista de la política de diálogo que predica nuestra entidad”.

Además, se mostró en contra de las medidas que ha adoptado el Gobierno esta semana en torno a las exportaciones: “Hemos planteado nuestra disconformidad por tomar medidas unilaterales, no consensuadas, y el kirchnerismo sigue con políticas intervencionistas, con tono provocativo y sin buscar una política productiva, que aliente el trabajo y el empleo”.

A su vez, el presidente de Coninagro se mostró a favor de los controles para combatir la evasión y lograr una transparencia de la cadena, pero agregó: “Previamente tiene que haber una política de alentar la producción, porque sino se desvirtúa y encontramos un Gobierno intervencionista y arbitrario, e inclusive se contradicen entre los funcionaros. Tampoco apelan al diálogo y al consenso. Es el autoritarismo del Estado que se siente dueño de la verdad”.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, dijo a este medio: “Actitudes como las de la Secretaria de Comercio Interior son las que no generan la confianza necesaria para que cualquier medida funcione. La desconfianza atenta contra lo que podamos acordar y llevar adelante para cualquier proyecto. Y de estos temas hablamos ayer con el ministro Luis Basterra y el Secretario de Agricultura”.

Las declaraciones de la Secretaria de Comercio Interior surgieron a menos de 24 hs de la reunión que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y el Secretario de Agricultura, Jorge Solmi, mantuvieron ayer a última hora de manera virtual con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que el pasado martes declararon el estado de alerta luego de la creación del nuevo registro de exportaciones de carnes y más requisitos para los exportadores de carne vacuna, y también de lácteos y granos.

En esa reunión, el titular de la cartera agropecuaria, que siempre ha mostrado voluntad de diálogo con el sector agropecuario, aclaró que las resoluciones que se aplicaron esta semana en conjunto con otras áreas de Gobierno, no tienen como objetivo ocasionar problemas en la relación de la Argentina con el mercado internacional y si buscan un ordenamiento de la cadena comercial. Pero del tema retenciones no se habló en el encuentro.

Hay que recordar que el ministro en los últimos tiempos ha manifestado en varias oportunidades, por ejemplo, que las retenciones al trigo y el maíz no sufrirán modificaciones e instó a los productores a aumentar la siembra de dichos cultivos que son tan necesarios para la rotación, el cuidado del suelo y el medio ambiente y de una agricultura cada vez más sustentable. Claramente en el Gobierno hay un doble discurso, que no contribuye a una buena relación con el sector más dinamizador de la economía.

Otras opiniones

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, aseguró: “Ojalá salga otro vocero del Gobierno rápidamente a aclarar lo que sería un nuevo error garrafal. No es restringiendo exportaciones o subiendo retenciones el mensaje de confianza que hoy necesitamos para aumentar la inversión, la producción y el trabajo que tanto necesita nuestro país Éste juego de anuncios disparatados y reuniones inconducentes con planteos repetidos y voluntaristas, prometiendo difusos incentivos a la producción, sólo suman a destruir la confianza, principal activo necesario para poder construir un programa económico que permita bajar la inflación”.

A todo esto, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, aseguró que las afirmaciones de Paula Español, reflejan que “la funcionaria no tiene la menor idea de cómo es la composición de los precios internos. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, que si no se revisa la cadena y básicamente la parte impositiva, jamás se van a modificar los precios locales de los alimentos. Indudablemente que el trasfondo de todo esto es un tema recaudatorio. No se está buscando morigerar los precios, sino en recaudar más”.

Y agregó: “Lo que tampoco entiende la funcionaria es el nivel de tensión que hay entre el Gobierno y el sector agropecuario por las medidas que se han tomado. No están dadas las condiciones para tirar de la cuerda y hacer declaraciones totalmente irresponsables”.

En relación a los dichos del dirigente, sobre la incidencia del precio de los granos en los valores de la canasta de alimentos, un estudio de la Bolsa de Rosario mostró lo que sucede en la cadena del pan, la carne vacuna y porcina y la de huevos, determinando qué parte de la facturación nacional corresponde a cada eslabón de la cadena y al componente tributario, con mediciones conforme a las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario arribaron a la conclusión, al analizar el impacto del eslabón agrícola sobre los mencionados productos alimenticios que son clave en la mesa de los argentinos, que en ninguno de ellos la incidencia del precio de los granos superaría el 20% del precio final.

La tensa relación entre ambos sectores, tiene lugar en un contexto de subas de los precios internacionales de la soja y los granos, donde ayer el maíz y la oleaginosa alcanzaron los valores más altos de los últimos 8 años, que significa una buena notica para el Gobierno porque habrá un aumento de los ingresos por las exportaciones agroindustriales. Según datos del INDEC, en los tres primeros meses del presente año, las ventas al exterior del complejo sojero generaron ingresos por 4.300 millones de dólares, un 108% de aumento interanual.

Foto de Gustavo Ortiz - Carlos Iannizzotto, Presidente de CONINAGRO

Fuente.- https://www.infobae.com

23 de Abril de 2021