La medida es por las restricciones de los próximos 15 días para paliar los efectos de las segunda ola de Coronavirus (COVID-19).

El Presidente Alberto Fernández anunció este jueves que se asignará un monto de 15 mil pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría. "En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la ANSES, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10, al tiempo que precisó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones. Fernández afirmó que "a esto accederán todos los que se vean afectados por la medida, que hoy es para el Área Metropolitana de Buenos Aires; pero confío en que otras provincias que también están teniendo un número de casos, en la medida en que se vayan uniendo a las restricciones, sus pobladores se verán beneficiados con esta medida".

Además, el presidente se preguntó si Juntos por el Cambio "tiene posibilidad de conseguir vacunas" contra el Coronavirus (COVID-19), "por qué no las consiguen y ayudan".

"Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?", se preguntó el mandatario y ratificó su compromiso de "cuidar a cada argentino, aunque me obligue a tomar medidas antipáticas".

El presidente agregó que se hace "cargo" de las medidas anunciadas ayer para contener la segunda ola de coronavirus y ratificó que "las fuerzas federales van a hacer cumplirlas", al tiempo que precisó que los shoppings permanecerán cerrados durante estas dos semanas de restricciones.

"Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto", dijo Fernández y sostuvo que las nuevas restricciones no las habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Fuente.- https://www.minutouno.com

15 de Abril de 2021