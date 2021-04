La Ministra de Salud de al Nación admitió que, por el momento, no tienen confirmada la llegada de nuevas vacunas.

La Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró este miércoles que Argentina vive un "momento crítico" y que la situación "es delicada" por el incremento de contagios, en medio de la segunda ola de Coronavirus (COVID-19). Además, y si bien dijo que tienen "expectativas" de que se concrete pronto, admitió que no tienen confirmada la llegada de nuevos embarques de vacunas. "Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitario, sino desde lo económico, desde lo emocional", afirmó la funcionaria en el arranque de su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Vizzotti dijo además que la situación es "delicada" y pidió cumplir con los protocolos. "Si no se cumplen, no podremos frenar la segunda ola", advirtió.

En ese marco, explicó que aún no tienen confirmado el arriba de nuevas vacunas, pese a que el presidente Alberto Fernández dijo el viernes que en los próximos días llegarían dos millones de dosis desde China.

"Cuando termina la producción del lote, se hace el control de calidad, y en ese momento se avisa y se va a buscarla. Eso no está sucediendo y estamos esperando lo antes posible alguna información. Estamos trabajando y tenemos la expectativa que pronto tengamos un nuevo embarque. Tenemos la expectativa de poder recibir pronto un embarque de vacunas," explicó.

Los dichos de Vizzotti se dan luego de que el martes se registrar un nuevo récord con 27.001 casos confirmados en 24 horas.

El martes, una docena de ministros acudieron a la Casa Rosada para una reunión oficial que no figuraba en la agenda. El presidente Alberto Fernández participó de la cumbre ministerial, que se extendió por tres horas, de manera virtual.

En el Ejecutivo nacional y bonaerense hay preocupación por la relativa falta de acatamiento a las medidas que se implementaron el viernes pasado.

Sin embargo, fuentes del Gobierno Nacional hicieron saber a Clarín que - además de la análisis epidemiológico - entre los ministros hay enojo con los gobernadores, porque no involucran a las fuerzas de seguridad locales en el control de las medidas, como manda el capitulo 4 del DNU que firmó el Presidente la semana pasada.

El Gobierno Provincial que reclamó medidas más duras a la Nación y alertó sobre aglomeraciones fue casualmente el del bonaerense Axel Kicillof.

Desde Nación también apuntaron contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque afirman que no fiscaliza que la apertura de comercios sea a partir de las 10,00 horas para que no coincidan con el flujo hacia las escuelas, como prometió en conferencia de prensa.

Durante la reunión, los ministros evaluaron nuevas medidas económicas y focalizadas para determinados sectores ante posibles nuevas restricciones.

Mientras circulan versiones de un cierre total por 14 días, como propuso la Provincia, fuentes oficiales señalan que no habría ninguna determinación antes del fin de semana.

Antes de ese encuentro, Cafiero y Vizzotti se reunieron con el Ministro de Transporte Mario Meoni y con su par de Seguridad, Sabina Frederic. Allí establecieron que se fijaran las ventanas de trenes y colectivos para mantenerlas abiertas y asegurar la circulación de aire.

El Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco había advertido por la mañana en una conferencia de prensa en que un cierre unilateral de la Provincia tendría un impacto relativo si no es acompañado desde el Gobierno y la Ciudad.

