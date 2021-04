El ex Secretario de Obra Pública José López había pedido ser excarcelado en la causa por enriquecimiento ilícito en la que fue condenado tras ser sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, en Junio de 2016. El detenido ex secretario de Obra Pública José López podrá recibir el beneficio de la excarcelación de pagar una caución de 85.000.000 de pesos. Su defensa había realizado ese pedido a nombre del condenado por intentar esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, en junio de 2016. López está condenado a siete años y seis meses de prisión y permanece detenido desde la madrugada del 16 de junio de 2016, cuando fue sorprendido en la puerta de un convento en momentos en que intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares. El ex funcionario fue beneficiado con la aplicación del régimen de estímulo educativo con una reducción de dos meses en el plazo temporal de su tránsito por el régimen penitenciario. López también está procesado en la llamada causa "Cuadernos", pero en este caso fue excarcelado.

Fuente.- https://www.minutouno.com

13 de Abril de 2021