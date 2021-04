El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones informa que se suspende la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V) en la ciudad de Posadas en los vacunatorios Complejo Finito Gehrmann y Espacio Multicultural. Hasta no cumplir las doce semanas de intervalo no se volverá a colocar segundas dosis. Las segundas dosis, desde el 26 de Marzo, fueron diferidas a doce semanas para su aplicación, momento en el cual se abrirá nuevamente la vacunación. Por lo tanto, se solicita a la población que no concurra a los vacunatorios por segundas dosis Sputnik V – Sinopharm - Covishield - AztraZeneca (Covax) porque no se estarán aplicando hasta cumplir el tiempo diferido.



Fuente.- https://salud.misiones.gob.ar

13 de Abril de 2021