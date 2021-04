Luego de la reunión que encabezaron Santiago Cafiero y Carla Vizzotti, el Presidente se encontraba este lunes analizando posibles nuevas restricciones, según informó C5N. El Presidente Alberto Fernández analiza aplicar más restricciones ante el avance de la segunda ola de coronavirus en Argentina. Este lunes se reunieron los Ministros de Salud de Nación, Provincia y Ciudad. Tras el cónclave, Carla Vizzotti se encontró con expertos en epidemiología y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en la Casa Rosada. "El Presidente entiende que la sociedad no toma dimensión del momento de la pandemia que está transitando el país. Lo alertaron imágenes del fin de semana en las que vieron a cientos de personas en un shopping. Analiza más restricciones a la circulación", reveló Gustavo Sylvestre en C5N. De acuerdo al sitio Data Clave, los expertos en infectología y epidemiología le plantearon a Carla Vizzotti y Santiago Cafiero que con la segunda ola hay una "nueva pandemia" y le pidieron al Gobierno analizar "cierres por poco tiempo" con fecha de inicio y final claros. Por el momento le dan el visto bueno a las clases presenciales.

Los expertos afirmaron que "la segunda ola no es más de lo mismo", ya que "las nuevas variantes hicieron estragos en otros países".

Durante el encuentro del que participaron de manera virtual junto a un grupo de ministros del Gabinete nacional, que se reunieron en el salón Eva Perón del primer piso de Balcarce 50, los infectólogos indicaron que "las nuevas restricciones son recientes, los resultados se verán después de 10 días", según NA.

"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", explicaron los expertos, que a su vez pidieron "medidas más restrictivas de circulación en el AMBA y grandes centros urbanos". También reconocieron que hay "mucha preocupación por el comportamiento social", ya que "no se respetan aforos en lugares cerrados, no se respeta la suspensión de las reuniones sociales".

En este marco, los expertos solicitaron "mayores controles" del cumplimiento de las nuevas restricciones y protocolos, al igual que "restringir reuniones presenciales", al tiempo que ponderaron "cómo se reforzó el sistema de salud" y "el plan de vacunación".

A su vez, los participantes del encuentro recomendaron "restricción de actividades recreativas grupales, principalmente en espacio cerrados y deportes amateurs", mientras que dieron el visto bueno para continuar con las clases presenciales, pero advirtieron que "poder seguir con las escuelas abiertas hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones", las cuales serían "medidas focalizadas".

Este martes, Alberto Fernández volverá a su actividad habitual tras haber dado positivo de coronavirus en la noche del viernes 2 de Abril, justo en el día en que cumplió 62 años.

Fuente.- https://www.minutouno.com

13 de Abril de 2021