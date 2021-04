Dirigentes de la oposición apuntaron a los dichos del Presidente y se mostraron cautelosos ante las restricciones anunciadas. A pocos minutos del anuncio grabado por Alberto Fernández con las nuevas restricciones informadas por el Gobierno Nacional ante el aumento de casos de coronavirus, distintos líderes políticos comenzaron a dar sus opiniones y dirigir sus críticas. El diputado Mario Negri fue uno de los primeros. En su cuenta de Twitter escribió: "En esta segunda ola, el Gobierno no puede repetir errores del 2020 con otra cuarentena eterna (que no frena el avance del virus)" Y agregó que el Presidente "debe administrar las ineludibles restricciones con responsabilidad y sin sobreactuar". El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio acompañó su mensaje con una fórmula. "Cuidemos la salud + la economía + la educación + las libertades", sintetizó.

En declaraciones radiales, Negri insistió con un mensaje directo al oficialismo. "Les pido que no generen incertidumbre y generen confianza, que es lo que se perdió. Que se animen a dialogar con la oposición y con quien pueda aportar una idea. La pandemia va para mucho tiempo. Hay que dar información clara", pidió.

En su mensaje, el Presidente había aludido elípticamente a la oposición al endilgarle haber dejado "un sistema de salud abandonado" y de advertirles que la pandemia "no puede volverse una miserable disputa política".

Otro que salió al cruce fue el diputado radical Facundo Suarez Lastra quien, con ironía, felicitó a Alberto Fernández por pedir a la sociedad mayor cuidado, pero rápido lo contrarió: "Pide se abandone la politiquería, pero al toque dice que encontraron un sistema de salud abandonado. La soberbia, el sectarismo y la mentira lo pueden".

En medio de las críticas se sumó el ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, quien apuntó directo a Fernández y la falta de vacunas: "El Presidente tapa con nuevas restricciones a las libertades su ineficacia en el plan de vacunación".

"La gente necesita trabajar, los argentinos ya pusieron mucho esfuerzo y el gobierno les devolvió irresponsabilidad e impericia", completó Pichetto.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dejó su opinión al respecto. Dijo que las medidas ponen en riesgo algunas actividades económicas pero que no son tan duras como las del año pasado.

"Todo esto lo hubiésemos evitado si hubiéramos comprado las vacunas suficientes de todos los laboratorios del mundo, y el gobierno no dice nada", afirmó el diputado en Radio Mitre.

"La ministra Carla Vizzotti, ante la pregunta de cómo sigue el plan de vacunas, no respondió porque no lo saben, no está planificado, ese es el principal punto", agregó el ex gobernador de Mendoza en relación a la falta de vacunas en el país.

Juan Carlos Romero, senador peronista aliado de JxC en la Cámara Alta, argumentó citando a la Constitución. "El virtual Toque de Queda anunciado por el Presidente no puede ser aplicado sino con posterioridad al dictado del Estado de Sitio, conforme dispuesto arts. 23 y 99 inc. 16 de la Constitución Nacional y con acuerdo del Senado de la Nación".

El diputado nacional de JxC, Álvaro González, arremetió en Twitter: "Otra vez el Gobierno Nacional opta por las restricciones como única medida sanitaria. No se puede parar un país ni detener la actividad económica. Es tiempo de asumir nuestra", escribió, junto al hashtag #LibertadConResponsabilidad.

espués fue al hueso al marcar que la responsabilidad del Gobierno debería ser "acelerar el proceso de vacunación seriamente, sin politiquería".

Por su parte el también diputado Fernando Iglesias, fiel a su estilo, optó por el sarcasmo. El primero fue antes de los anuncios oficiales: "Se viene la segunda ola de violaciones a los derechos humanos".

Luego, ya con el mensaje oficial del Presidente emitido, volvió a tuitear: "Un esfuercito más, argentinos. Apenas termine de vacunarse La Cámpora, abrimos de nuevo".

Desde la Coalición Cívica que también integra Juntos por el Cambio, sumaron sus críticas.

Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la CC, apuntó al "enamoramiento" con la cuarentena que le endilgó al Ejecutivo durante 2020.

"La experiencia del Gobierno en el combate de la pandemia el año pasado fue enamorarse de las encuestas primero, ser dogmáticos después e ineficientes todo el tiempo", cuestionó López.

Y remató: "Espero que cuiden la vida, la salud, la educación, la economía, las libertades y la dignidad de todos”.

Hernán Reyes, del mismo espacio fundado por Elisa Carrió, fue más prudente: "La situación obliga a ser mucho más meticuloso en las restricciones que se toman".

“Negar la segunda ola es de locos y negar el impacto que tiene en los laburantes, también", concluyó.

DS

Foto.- Rolando Andrade Stracuzzi

Fuente.- https://www.clarin.com

8 de Abril de 2021