Basterra: “El trigo tiene los insumos garantizados”

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra dijo que las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no son para impedir la importación de fertilizantes, agroquímicos o semillas que requiere el campo. “Estamos trabajando para que los proveedores de insumos no tengan restricciones con las compras de importación.

Leemos bien las normas del BCRA y entendemos que no hay motivos para que se frenen, ya que los dólares están disponibles para quienes realicen operaciones para productos agropecuarios; incluso, para aquellos que toman coberturas en los mercados a término del exterior”. Esta fue la respuesta del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, respecto de los reclamos de productores de la fina que está en marcha, especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires. La explicación viene a cuento de la normativa del BCRA que impide a las empresas importar insumos al dólar oficial, por lo que varias firmas del sector, en los primeros días de la última semana, habían decidido suspender la venta de fertilizantes y de agroquímicos.

“Esto se da en un contexto difícil, donde estamos renegociando una deuda heredada imposible de pagar en los términos en que fue tomada, en un acto de absoluta irresponsabilidad y que la pandemia no debiera tapar este panorama”, agregó Basterra, en diálogo exclusivo con el diario La Nueva.

“Es decir, en un escenario de fuerte restricción de divisas, otros sectores, que no son del campo, se juegan a la especulación o a traer importaciones suntuosas a un dólar de sesenta y pico de pesos. Pero las decisiones que se han tomado para detener esa fuga de divisas no son para impedir la importación de insumos para la fina”, aclaró.

“En esto estamos trabajando y haremos las correcciones que sean necesarias para que la producción no se frene. El trigo tiene insumos garantizados y estamos conversando con los proveedores para que suceda lo mismo para los cultivos de primavera y de verano”, explicó el funcionario chaqueño.

En tal sentido, desde la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) garantizaron —este viernes— la venta de insumos para la campaña de cultivos de fina y aseguraron que los precios de los productos estarán al valor del dólar oficial.

Sucedió luego de que la normativa del BCRA dispusiera que las empresas con activos líquidos originados en la formación de activos externos debían disponer, primeramente, de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior.

Respecto de las expectativas sobre la campaña 2020/2021, Basterra comentó que “si el clima acompaña y, en general lo está haciendo, todo indicaría una superficie mayor respecto del año pasado y una suba de la producción, especialmente en trigo, que ha preponderado por encima de la cebada”.

Sobre el tema también repasó la historia desde su asunción, en diciembre último. “Está claro que el derrotero hacia las 200 millones de toneladas no sea frenado ni por el Covid ni por el desastre que nos dejó Cambiemos”, dijo Basterra.

“Lo que pasa con la fina es una situación alentadora. Porque va en contra de ese pensamiento que se trata de imponer en la sociedad sobre que nuestros productores son especuladores. La verdad es que cuando les sobra un poquito y ven que hay una oportunidad van y se comprometen”, afirmó.

“Pero cuando se mezcla la política con los negocios no es bueno. Y cuando la política opositora a nosotros empezó a denostar el ejercicio de la responsabilidad, en el sentido de que bajaría la superficie sembrada y que íbamos a llevar al campo a un colapso, hecho que en la práctica no fue así, ahí el negocio, y no la política, entendió que producir trigo era muy buena oportunidad”, concluyó Basterra.

Por Guillermo D. Rueda – Publicado en el periódico La Nueva de Bahía Blanca

