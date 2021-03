El viernes 19 de Marzo, en horas de la tarde, tuvo lugar en el Municipio de Puerto Rico el encuentro entre la Agrupación Juvenil “El Joven Puede” y el Ministro de Ecología y RNR de al provincia Misiones, Mario Vialey, la reunión se concretó en el “Parque Natural Municipal J. C. Chevez”, luego de las salutaciones y una breve introducción sobre la problemática del Monte Seguín, haciendo entrega de un proyecto que propone una revalorización de las 300 hectáreas que comprende dicho monte, acto seguido, la comitiva se trasladó a las instalaciones del predio ecoturístico del Monte Seguín, donde se realizó una inspección del lugar. El Monte Seguín un remanente de selva ribereña, única en su ubicación. El primer Puerto de la zona, un cementerio extranjero de la época, refleja no solo el valor ambiental, si no también el Patrimonio Histórico que representa en la Región.

Junto a Germán Lafuente, estudiante de Guardaparques, (autor del Proyecto) hicimos entrega a Vialey de un proyecto que contempla la explotación integral del Parque. Revalorizando cada área dependiendo de su estado de conservación.

Agradecer la visita del Ministro, que con mucha apertura escucho nuestro llamado y acercó con mucho interés. Es así que ha tomado la decisión politica de implementar la reserva. Solo resta trámites burocráticos que el corto tiempo serán resueltos.

Reconocer y remarcar la lucha de más 10 años de organizaciones Ambientales y vecinos autoconvocados que vienen levantando la bandera para conservar dicho espacio. Puerto Rico hoy puede decir que el Monte Seguín es parte de la identidad.

Ya cerrando la visita, los jóvenes expusieron la necesidad de proteger uno de los últimos remanentes del monte ribereño autóctono, logrando el compromiso por parte del Ministerio de Ecología a incluir al Monte Seguín en el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones, el cual, se encontraría definido en el término de un mes aproximadamente.

21 de Marzo de 2021