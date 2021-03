Alberto Fernández emitió un mensaje a la Nación en el que habló de la situación epidemiológica: se refirió a las conductas que hay que tener ante la segunda ola, la escasez global de vacunas, los viajes al exterior y anunció que llegarán nuevas partidas para acelerar la campaña de vacunación. El Presidente Alberto Fernández llamó a "extremar" los cuidados contra el Coronavirus (COVID-19), advirtió que la pandemia "no terminó" y dijo que si la sociedad cumple con las prevenciones sanitarias se logrará que el "impacto de la segunda ola sea lo menos dañino posible". "Necesitamos mucha prevención y mucha responsabilidad individual y colectiva. La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el COVID-19 no nos vuelva a aislar", planteó el mandatario en un mensaje emitido por cadena nacional. Fernández dijo que "las nuevas variantes del virus hacen riesgoso" salir del país, remarcó que "está totalmente desaconsejado viajar al exterior" y sostuvo quienes lo hagan "al regresar deberán aislarse y someterse a controles estrictos".

El Presidente advirtió que "las fronteras continuarán cerradas para turistas extranjeros, como lo están desde el 24 de Diciembre" pasado.

"Para prevenir y reducir todo lo posible el impacto de la segunda ola, les pido que todos y todas respetemos las principales medidas de prevención", señaló y enumeró los dos metros de distancia entre personas, el uso adecuado del barbijo, la higiene de manos, mantener los ambientes ventilados y realizar actividades al aire libre.

"Los argentinos y argentinas hemos aprendido a cuidarnos. Ahora que llega el otoño tenemos que reforzar esos cuidados, cuanto más lo hagamos habrá menos contagios y fallecidos", indicó Fernández.

El primer mandatario alertó que "donde no hay cuidado colectivo, cualquier sistema de salud puede desbordar" y sintetizó: "Todo eso es clave mientras logramos que lleguen las cantidades de vacunas que necesitamos".

Fernández señaló que "hay tres problemas muy importantes". El primero "es que en muchos países, con la llegada del otoño, o incluso antes, se inició una segunda ola, en muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados".

El segundo problema "es que el Covid ha tenido mutaciones y nuevas variantes, algunas de las cuales son mucho más contagiosas y con severa letalidad". refirió, y el tercero "es que hay escasez global de vacunas"

El Presidente informó que "solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora", y remarcó que "la gran mayoría de los países está en un gran desierto, con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellas".

Además indicó que "hay un retraso global en la entrega de vacunas y hay problemas de producción, logísticos, de insumos, ante una complejidad absolutamente excepcional".

Fernández contó que cada país "firma contratos para la compra de vacunas" y explicó que "solo 15 países recibieron hasta ahora más del 10% de las vacunas que compraron".

"Hoy conversé con los 24 gobernadores y gobernadoras, analizamos la situación y consensuamos medidas", explicó el mandatario, y refirió que para afrontar el otoño y el invierno el plan incluye "vacunación y cuidados".

"El año pasado nos cuidamos para ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud, supimos conseguir un incremento de 47% de las camas de terapia intensiva, incorporamos 3.300 respiradores, hicimos 12 hospitales modulares", reseñó, y agregó que "fue por ese tiempo y ese trabajo colectivo que no saturó el sistema de salud" y por eso "cada persona que lo necesitó pudo acceder a la atención sanitaria".

"Este año tenemos que cuidarnos mientras avanza el plan de vacunación más grande de nuestra historia", puntualizó el Presidente, "sin importar las diferencias ni políticas ni sociales" y trabajando "de manera coordinada con las 24 jurisdicciones y con toda la sociedad argentina".

"Hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis y seguiremos firmando nuevos contratos", indicó Fernández, quien admitió que las vacunas "lamentablemente están demorando más tiempo en llegar".

"Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto; y la verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores", completó.

Fernández recordó que hasta ahora llegaron al país cuatro millones de dosis, "un 6% de las dosis" contratadas, de la cuales "cerca de tres millones de dosis se han aplicado".

El Presidente indicó que la semana pasada "se vacunaron 723 mil personas en el país, 100 mil personas por día" y remarcó que la Argentina "tiene la capacidad de vacunar cuatro millones y medio de personas por mes", pero aún no se cuenta con las "dosis suficientes".

Sostuvo que aunque el problema de la escasez global continúa "llegarán nuevas dosis en los próximos días" al país.

Fuente.- https://www.telam.com.ar

19 de Marzo de 2021