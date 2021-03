El Ministro de Ecologia y de Recursos Naturales Renovables (RNR) de la provincia de Misiones, Lic. Mario Vialey estuvo presente el jueves representando a la Provincia en la apertura del periodo de Asambleas Ordinarias del Consejo Federal de Medio Ambiente (CO.FE.MA.). La misma estuvo presidida por el Ministro de Ambiente de Nacion Juan Cabandie. Cabandié señaló en su intervención “He tenido la oportunidad de recorrer y estar con muchos de ustedes en las provincias y son testigos de la intención del equipo del Ministerio, que siempre ha sido tratar de poner en valor el área ambiental de cada provincia”. “Creo que hemos podido ponerle dinamismo a la gestión de ambiente, con carácter federal y respetuoso”, aseveró.

Luego, se refirió a los distintos aspectos de la gestión, comenzando por la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), una de las principales problemáticas ambientales en el territorio. “Tratamos de darle un carácter federal, como corresponde, a la gestión de GIRSU, sobre todo dinámica y ejecutiva”. Recordó asimismo que del crédito de 125 millones destinado al rubro “en la gestión anterior se había utilizado el 21 %”, en tanto este año “ya hemos superado ampliamente lo que se había ejecutado en los cuatro años anteriores”.

Con respecto a los fondos para bosques, el ministro nacional aseguró: “En 2020 hemos podido transferir 811 millones de pesos que representa un 200 % más de lo que se transfirió en los cuatro años anteriores”. Pero además, señaló “uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos” y aseguró: “Creo que necesitamos imperiosamente modificar la ley de bosques nativos porque lo que vivimos el año pasado fue muy fuerte”, agregó que “se han arrasado con 400 mil hectáreas de bosques nativos”, “300 mil por incendios forestales y 100 mil por deforestación”. “Que aún no tengamos tipificado en el código penal el delito ambiental, a mí me avergüenza como Nación”, expresó. “Estamos en un buen momento para mejorar esa ley”, agregó Cabandié al considerar que la tasa de deforestación “aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta”. “Si seguimos con esta tasa de deforestación en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos”, concluyó el funcionario.

Finalmente durante la Asamblea Ordinaria Nº 97 celabrada este jueves, resultaron reelectos en sus cargos Santiago Azulay, Secretario de Ambiente de La Rioja, como presidente y Dina Migani, secretaria de Ambiente de Río Negro, como vicepresidenta del Consejo.

5 de Marzo de 2021