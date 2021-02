La marcha, impulsada en redes sociales bajo el hastag #27F y respaldada por dirigentes de la oposición, comenzó a las 17,00 horas. Con el apoyo de distintos dirigentes y sectores de la oposición, el centro porteño y distintos puntos del país son el escenario de una movilización para protestar contra el escándalo del vacunatorio VIP que terminó con la renuncia de Ginés González García del Ministerio de Salud de Nación. La convocatoria se realizó desde mediados de semana bajo el hashtag #27F. El epicentro de la marcha es la Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de las últimas movilizaciones contra el Gobierno en las que el principal foco de concentración fue el Obelisco. Igualmente se prevé que las manifestaciones se repitan en varias Provincias. La protesta recibió el respaldo público de distintos referentes opositores. Una fue la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien adelantó que estará en las calles. “Marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el COVID-19 y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna”, escribió en Twitter.

Bullrich se convirtió en una de las principales caras del ala dura de Juntos por el Cambio. En 2020, lideró distintas marchas en contra de la cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus. Ese posicionamiento la situó en un lugar expectante de cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán este año y que la podrían tener como cabeza de una de las listas.

Otros dirigentes que también anunciaron que estarán presentes en la Plaza de Mayo son los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Álvaro de Lamadrid y el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere. El ex fiscal federal Pablo Lanusse, el ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi y la ex diputada Cynthia Hotton son otros de los que aseguraron su participación.

Entre otros, también adelantaron a sus seguidores que se sumarán al #27F los legisladores Luis Petri, Mariana Zuvic, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, quien afirmó: “Con barbijo y sin bandera partidaria, marcharé este sábado, con todos los ciudadanos que luchan en paz, por una Argentina distinta. Que nos incluya a todos, sin privilegios, con salud, justicia y educación. La verdad nos hará libres. No aflojemos”.

Para contrarrestar esta iniciativa, movimientos sociales afines al oficialismo y sindicatos de la CGT, con apoyo de la CTA, convocaron a una movilización para el próximo lunes en el Congreso de la Nación para transmitirle su apoyo al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias.

El jefe de Estado agradeció hoy el respaldo pero pidió al mismo tiempo que se evite una movilización presencial fuera del Palacio Legislativo. “Les pido que sigamos dando el ejemplo y que esta vez cada uno siga mi mensaje en forma remota. Desde sus casas o desde sus lugares de trabajo”, solicitó en redes sociales. Y agregó: “La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan”.

“Mientras el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores provinciales, desarrollamos el operativo de vacunación más grande de nuestra historia, debemos extremar los cuidados. Ya habrá tiempo de llenar plazas, reencontrarnos y fundirnos en abrazos”, finalizó el máximo mandatario.

Fuente.- https://www.infobae.com

27 de Febrero de 2021