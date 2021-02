Nicolás del Caño, Diputado Nacional del PTS - Frente de Izquierda, presentó en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación para que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, concurra al Congreso a dar informes verbales en el recinto y de cara a toda la sociedad sobre el escándalo de la "Vacunación Vip". Del Caño presentó también un pedido de informes al Ministerio de Salud solicitando, entre otras cosas, que explique los criterios y las razones por los cuales se ha vacunado a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como empresarios, representantes sindicales, ex funcionarios, familiares, amigos y allegados de funcionarios o ex funcionarios, en todas las jurisdicciones del país que no pertenecen a los grupos prioritarios para acceder a la vacuna.

Al respecto, el diputado señaló que “mientras sigue creciendo la lista de los amigos del poder oficialistas y opositores que accedieron a la vacuna, también crece la bronca y la indignación. Contabilizados ya más de 51.000 fallecidos, parece lógico preguntarse ¿qué hace más esencial a Eduardo Duhalde y su familia que a un enfermero o a cualquier abuelo que sigue sin poder ver a sus nietos? Son los privilegiados de siempre: empresarios, funcionarios y sindicalistas, que ganan fortunas, que nunca hacen una fila ni arriesgan sus vidas como miles de médicos y enfermeras que esperan hace semanas la vacuna o como los jubilados que bajo la lluvia hicieron largas colas para poder vacunarse".

Y agregó: “Es la práctica habitual de una casta política acostumbrada a los privilegios, que muestra su cara más brutal y el desprecio por la vida de trabajadores y trabajadoras, personas de riesgo y adultos mayores en medio de una pandemia. Es el poder que cree que tiene impunidad para priorizar a funcionarios, amigos y empresarios”.

"Esta práctica discrecional no es privativa del Gobierno Nacional, se repite en otras provincias y municipios. Por eso mi compañera Myriam Bregman presentó un pedido de informes en la Legislatura porteña, también lo estamos haciendo en Jujuy y lo haremos en todos los distritos donde el Frente de Izquierda tiene legisladores y legisladoras", agregó.

Además, Del Caño insistió con el tratamiento de otros proyectos presentados por la bancada del Frente de Izquierda donde se plantea “la liberación total de las patentes, junto con la centralización del sistema de salud, incluyendo a los laboratorios, para contar con una producción propia a la altura de las necesidades urgentes de vacunar masivamente a toda la población”. Y agregó: “este proceso debería ser controlado por los propios trabajadores de la salud, para que exista un verdadero registro, sin privilegios, sin acomodos, de quienes acceden hoy a vacunarse”.

Gentileza.- Prensa PTS-FIT Unidad

23 de Febrero de 2021