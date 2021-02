El se conoció a través de una carta abierta enviada el Gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, Docentes Autoconvocados de la Provincia exigen – en forma urgente - la renuncia del Sr. Ministro de Educación, Miguel Sedoff. "Docentes Autoconvocados de la Provincia de Misiones exigimos – en forma urgente - la renuncia del Sr. Ministro de Educación Miguel Sedoff. Consideramos que es necesario que Usted Sr. Herrera Ahuad debe y puede hacer ese acto de puesta en valor por la educación de esta Provincia: exigirle la renuncia a Miguel Sedoff al frente de Educación ya que es más que evidente que dicho funcionario ha demostrado no tener ningún tipo de interés por la enseñanza de todos los misioneros, por desconocer a los Docentes Autoconvocados y nuestro reclamo legítimo, y por el desaire constante expresando falta de idoneidad para llamar al diálogo a todos los sectores docentes en pos de la resolución de conflictos".

A continuación la carta abierta.

Docentes Autoconvocados de la Provincia de Misiones

Carta Abierta al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones:

Dr. Oscar Alberto Herrera Ahuad.

De nuestra mayor consideración:



Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a través de este medio, para manifestarle nuestra preocupación por la actitud y el accionar del Sr. Miguel Sedoff, Ministro de Educación de nuestra provincia, quien evidenció no ser competente para ejercer este honorable cargo al mando de la cartera educativa. Seguramente Usted coincidirá con los educadores que la educación es un área susceptible para la comunidad y también de vital importancia para el desarrollo, el crecimiento de nuestra sociedad como así también para el mejoramiento de la calidad de vida de los misioneros por lo que apelamos a su compromiso con la educación misionera, esperamos que atienda este pedido de posesionar en el cargo a una persona idónea para tal y solicite la renuncia del involucrado.



En reiteradas oportunidades el Ministro Sedoff demostró públicamente su desorientación y desconocimiento respecto de la realidad educativa provincial. Quedó también en evidencia su ignorancia sobre leyes y normativas que hacen a la educación misionera y la gestión de la misma, y creemos que con este obrar (o la falta de él) no contribuye a la construcción de políticas educativas en consenso. En su rol de ministro no puede ignorar o minimizar la representatividad que hemos alcanzado en todo el territorio provincial los docentes autoconvocados (sobre todo durante el ciclo 2020), pero por su parte el Ministro Sedoff jamás se interesó por escucharnos o por recibir nuestros aportes. Sentimos su desdén hacia miles de docentes misioneros.

Existe vasta información acerca de los antecedentes que tiene el Sr. Ministro y que constituye su carta de presentación. Podríamos mencionar prácticas ideológicas, discriminatorias y de persecución por lo que Usted entenderá, Señor Gobernador, nuestro pesar y preocupación. Otra cuestión no menos relevante respecto a la gestión del Sr. Sedoff es el manejo de la cuestionada Plataforma Educativa Andrés Guacurarí, dirigida por él, ya que no beneficia a la gran mayoría de los estudiantes de la Provincia debido a los conocidos problemas de falta de conectividad en el territorio provincial. Sumado a la falta de voluntad política de su parte y la implementación de políticas que tiendan a las mejoras de las condiciones de infraestructura de edificios escolares públicos.



Es de público conocimiento que el Ministro Miguel Sedoff está muy comprometido en participar en la selección de personal ante la inminente apertura de la fábrica de Sensores IOT en Misiones. ¿Por qué no está comprometido con el nombramiento de los cargos de porteros en las escuelas que no tienen? ¿Por qué no está comprometido en resolver el cese de las licencias y otorgar la continuidad a los docentes que necesitan trabajar? ¿Acaso no tiene la voluntad política de crear gabinetes psicopedagógicos y también gabinetes sanitarios en este contexto de pandemia COVID-19? ¿Y la designación de cocineras en escuelas de jornada extendida, bibliotecarios, preceptores, y pro secretarios? Le dejamos las respuestas a estos interrogantes a Ud. Señor Gobernador. Cada párrafo de esta Carta Abierta fundamenta nuestras respuestas a dichas preguntas.



Por todo lo antes expuesto, los Docentes Autoconvocados de la Provincia de Misiones exigimos – en forma urgente - la renuncia del Sr. Ministro de Educación Miguel Sedoff. Consideramos que es necesario que Usted Sr. Herrera Ahuad debe y puede hacer ese acto de puesta en valor por la educación de esta Provincia: exigirle la renuncia a Miguel Sedoff al frente de Educación ya que es más que evidente que dicho funcionario ha demostrado no tener ningún tipo de interés por la enseñanza de todos los misioneros, por desconocer a los Docentes Autoconvocados y nuestro reclamo legítimo, y por el desaire constante expresando falta de idoneidad para llamar al diálogo a todos los sectores docentes en pos de la resolución de conflictos.



Por nuestra parte, en representación de miles de docentes misioneros , seguiremos denunciando las irregularidades en el sistema educativo.; continuaremos luchando por una educación de calidad, justa, democrática e igualitaria para todos los misioneros. No nos vamos a cansar de defender todos los derechos de los trabajadores de la educación y pelear por ellos ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!



Sin más que agregar, recordándole que estamos a su disposición para el diálogo Sr. Gobernador y a la espera de una respuesta favorable de su parte, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con la mayor deferencia.

Atte. Docentes Autoconvocados de la Provincia de Misiones.

Misiones, 08 de Febrero de 2021.

Rubén Vallejos (Referente Zona Norte).

Liliana Gómez (Referente Zona Norte).

María Morales (Referente Zona Centro).

Aníbal Ramírez (Referente Zona Centro).

Silvia Gauto (Referente Zona Sur).

Cristian Castro (Referente Zona Sur).

Y 57 Referentes de Docentes Autoconvocados de las distintas localidades de la Provincia de Misiones.

22 de Febrero de 2021