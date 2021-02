Este sábado se realizará un Banderazo Federal y Plurinacional por la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans en las principales plazas del país. En la ciuidad de Posadas será en la Plaza 9 de Julio a las 17,00 horas y participarán varias organizaciones de la diversidad.

La campaña que impulsa la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins", que integran el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, son quienes convocan a esta actividad que consiste en formar una bandera humana gigante con los colores de la diversidad frente al Congreso Nacional, plazas y en centros políticos e históricos de 18 localidades de provincias argentinas. La intervención cultural es para reclamar la sanción del Proyecto de Ley de Cupo e Inclusión Laboral para Personas Travestis y Trans que el Poder Ejecutivo Nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, programadas hasta el 28 de Febrero.

Dictamen y amplio consenso en comisiones

El Proyecto de Ley tiene el Dictamen de las Comisiones de Mujeres y Diversidad, de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

Su tratamiento tuvo un amplio consenso y no hubo un dictamen de minoría. También fue publicado con la orden del día N°265, y como no se pudo tratar en las sesiones ordinarias del periodo legislativo 2020; el presidente Alberto Fernández, decidió incluirlo en el temario, y vuelve a estar en condiciones de llegar al recinto.

Las organizaciones convocantes, solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y a los Presidentes de los principales Bloques Parlamentarios, Máximo Kirchner (Frente de Todos), Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), que dispongan el tratamiento del proyecto de Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, ya que es el resultado de un gran proceso de debates y aportes, en el que participaron cientos de organizaciones travestis, trans y LGBTI+ de todo el país, a través de las reuniones informativas convocadas oportunamente, y tuvo apoyo transversal de legisladoras y legisladores de la totalidad de los bloques.

Reclamo histórico en la Argentina

Este derecho es un reclamo histórico del colectivo travesti trans de la Argentina que, cuando se apruebe, determinará que los tres Poderes del Estado Nacional deberán adoptar, como medida de acción positiva, un cupo laboral del 1% destinado a personas travestis y trans, implementar políticas públicas para lograr la efectiva inclusión laboral de personas travestis trans en el sector privado a través de estímulos fiscales, y el apoyo a proyectos productivos de la economía popular travesti trans con el objetivo de promover la igualdad real de oportunidades.

Desde la Campaña por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans, destacaron que "la sanción de la Ley cobra más relevancia en el contexto actual de pandemia, ya que agravó las condiciones de exclusión y violencia histórica y estructural que atraviesa la población travesti trans, que requiere ser atendida con urgencia".

Por eso, ante la decisión del presidente Fernández, de incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias, "apelamos al compromiso con los derechos humanos de diputadas y diputados nacionales para comenzar a revertir décadas de violencia y discriminación hacia las personas travestis y trans".

El trabajo, un eje central de las personas



En ese sentido, la presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha, Marcela Tobaldi, expresó: "El trabajo es el eje central de la vida de las personas, es un derecho que históricamente nos fue negado a las travestis y trans por nuestra identidad de género. Los procesos democráticos nos otorgaron el reconocimiento a la identidad de género en 2012 y el acceso a la salud integral, y hoy después de 9 años de lucha de todo el movimiento travesti trans, pedimos que se trate en el recinto este proyecto que es urgente".

Gozar de una ciudadanía plena



El secretario de Identidades Travestis, Trans, No Binarias e Intersex de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, Thiago Galván, sostuvo que "es necesario que se vote esta Ley basada en un proyecto que recoge una lucha histórica y la realidad de las personas travestis y trans de todas las provincias".

Para esta ley "trabajamos con el faro de las compañeras que abrieron camino y que construimos en conjunto en todo el país. El reconocimiento de nuestra identidad no termina en el nombre o el DNI, queremos elegir nuestros proyectos de vida y gozar de una ciudadanía plena. Necesitamos una sociedad que no nos excluya ni margine; una sociedad donde podamos estudiar y profesionalizarnos, y para eso es esencial el trabajo. Es hora de que el reconocimiento del Estado tenga en cuenta el valor de nuestra calidad de vida", dijo Galván.

"Un Estado que transforme nuestras vidas"

La presidenta de OTRANS y de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, Claudia Vásquez Haro, señaló que "es una condición vital la sanción de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral para nuestro colectivo. La discriminación laboral que sufrimos las travestís y trans es estructural. No sólo dependen de las crisis internacionales o las malas políticas económicas. Aunque estos contextos recrudecer esa imposibilidad de ingresar al mundo del trabajo, sino que también históricamente, los años de violencia y exclusión por parte del Estado legitimó prácticas que están arraigadas en el plano de la cultura, donde aún no se nos ve como sujetos productores de fuerza de trabajo en diferentes ámbitos".

Por lo tanto "es imperioso que desde el Estado se revierta, repare y transforme nuestras vidas, entendiendo que el trabajo nos permitirá proyectar una vida digna en igualdad de condiciones como cualquier ciudadana o ciudadano", remarcó.

Gentileza.- Patricia López Espínola

19 de Febrero de 2021