Cafiero: "Imaginen esta pandemia con Macri, una catástrofe"

El Jefe de Gabinete del Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que se logró fortalecer "el sistema de salud en un tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó Macri". Santiago Cafiero, destacó este sábado que el Gobierno Nacional "fortaleció el sistema de salud en un tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó (Mauricio) Macri", y consideró que la situación por el Coronavirus (COVID-19) hubiera sido una "catástrofe" en el país si hubiera continuado esa gestión. "Fortalecimos el sistema de salud en tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó Macri. Recordemos que nos habían dejado sin Ministerio de Salud", afirmó Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

Hacia el final de la entrevista, el funcionario agregó: "Imaginen lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe". Entre sus declaraciones, el funcionario defendió la prórroga del aislamiento social y obligatorio hasta el 28 de junio en la zona del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), y afirmó que el país "tuvo la posibilidad de ver lo que pasaba en otros países, y las medidas anticipatorias hicieron que no tuviéramos más muertos". "Hoy estamos muy bien, con poca ocupación de camas y unidades de terapia intensiva", remarcó el funcionario y afirmó que la "reapertura progresiva" de la cuarentena que se va a ir dando desde el lunes en todo el país "va a ir funcionando". En esa línea, Cafiero justificó la decisión del presidente Alberto Fernández de disponer el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo pasado. "En marzo, los casos se duplicaban cada tres días, y si dilatábamos la decisión empezábamos a construir una curva exponencial", sostuvo el jefe de Gabinete, quien destacó que fueron "medidas anticipatorias" que se adoptaron para "cuidar vidas". En ese sentido, sostuvo que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "estamos pasando el peor momento, con la mayor cantidad de casos, es una situación muy focalizada, como bien lo planteó el Presidente". Pero aclaró que en el resto del país, "en el 85% de la Argentina, se está avanzando progresivamente en la apertura de la mayoría de los rubros comerciales e industriales, incluso en actividades sociales, eso ya está funcionando". En esa línea, Cafiero recordó que el Gobierno suele "hacer una distinción: la crisis económica que azota a los muchos comerciantes es producto de la pandemia, no por las medidas de la cuarentena". Consideró además que "hay intencionalidad política" detrás de los cuestionamientos a la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, aunque reconoció que también "hay cuestiones legítimas en el reclamo". Cafiero aseguró que "hay intencionalidad política en algunos sectores marginales, que tratan de cobrar notoriedad firmando un documento, en Twitter o haciendo una nota periodística". De todos modos, el ministro coordinador aseguró comprender la situación de los comerciantes, y reconoció que "en el reclamo también hay cuestiones legítimas, porque yo conozco esa situación, la he pasado, como comerciante, y sé lo que es pagar quincenas y no tener la facturación para hacerlo". Negó, además, que el Gobierno se haya "enamorado" de la cuarentena, como calificaron algunos analistas políticos y sectores de la oposición y añadió: "Nos gustaría poder enamorarnos de algo más grato que de una cuarentena". "Cómo nos vamos a enamorar de algo que nos obligó a dejar de lado los programas que teníamos para desarrollar la actividad productiva y el consumo interno", afirmó el funcionario.En ese sentido, puso como ejemplo el caso de una fábrica textil en el Chaco, que visitó ayer: "Esa planta tenía un proyecto de ampliación de 10.000.000 de dolares, y no pudieron arrancarlo por la pandemia. Miren si nosotros vamos a estar enamorados de algo que impidió llevar adelante esos proyectos".

"Se jactaban de ser republicanos y tenían una mesa judicial"

Santiago Cafiero cuestionó que en el gobierno de Cambiemos "se jactaban de ser republicanos e institucionales y tenían una mesa judicial" y realizaban presunto espionaje ilegal, reiteró la necesidad de "reformar la justicia" y dijo que con Cristina Kirchner "desde que asumimos, nos están tratando de dividir".

"Lo que contamina son las escuchas ilegales, lo que contamina es lo que encontramos en la AFI, lo que contamina es un gobierno que se jactaba de tener independencia de poderes, de ser republicano e institucional, y que contaba con una mesa judicial", dijo Cafiero. "Lo que contamina es que un funcionario del gobierno anterior a los tres días de haber asumido haya ido a ver a una magistrada para exigirle que saque tal o o cual resolución. Esos son los riesgos que corría la Argentina", agregó el funcionario.

En ese marco, Cafiero dijo que el de Alberto Fernández "es un gobierno que tiene los objetivos claros y que va a avanzar en pedir una justicia independiente, como se dijo en campaña". "Hay que hacer una reforma judicial porque cuando la justicia persigue los humores políticos, deja de perseguir la justicia", sostuvo el funcionario.

Sobre la denuncia presentada este viernes por la interventora de la AFI, Cafiero señaló que "se encontró documentación, se hizo la denuncia y la que debe llevar adelante la investigación es la Justicia". "Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la justicia todos los elementos, y que los responsables se hagan cargo", indicó.

El juicio de YPF

Santiago Cafiero sostuvo que la posición del Estado argentino en el juicio que afronta por la nacionalización del 51% del paquete accionario de YPF en 2012, es que la causa "se tenía juzgar en el país" y no en los Estados Unidos.

"La posición del Estado es que se tenía que juzgar en el país. Ahí está en puja cuál es la jurisdicción adecuada para llevar adelante esa demanda. Nosotros venimos planteando lo mismo", sostuvo Cafiero.

Asimismo, ante los eventuales resarcimientos que la Argentina podría pagar en caso de perder el juicio, Cafiero indicó que "la posición del Gobierno continúa siendo la misma que tuvo el Estado en general, que es tratar de no llegar a tener que pasar por esa situación y ver de qué modo se puede acordar".

La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este viernes el planteo argentino de traer el juicio al país para que el mismo se dirima bajos leyes argentinas, y por lo tanto ordenó a las partes que antes del 19 de junio presenten sus escritos estipulando cómo desean proceder con los próximos pasos del caso.

La demanda se inició en 2015 cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las compañías del argentino Grupo Petersen, titular de un 25% de las acciones de YPF al momento de ser expropiadas, y desde entonces transitó todas las instancias judiciales en Estados Unidos.

Los demandantes, a los que con posterioridad se sumó el fondo Eton Park, acusan a la Argentina de expropiar -en 2012 por aprobación del Congreso de la Nación- el 51% de las acciones de la petrolera en supuesta violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una propuesta pública.

La petrolera comunicó ayer a la Comisión Nacional de Valores que "se encuentra analizando la mencionada resolución", y que "interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable".

Fuente.- https://www.minutouno.com