Basterra: "No hay elementos para que los precios aumenten"

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Luis Basterra aseguró que se trabaja con toda la cadena para que "no se disparen los precios" del pan. El Ministro dijo hoy que "no hay elementos para que los precios aumenten" y aseguró que se trabaja con toda la cadena para que "no se disparen los precios" del pan.

"Venimos haciendo un seguimiento muy próximo de la responsabilidad de la producción agropecuaria y vemos que en el mundo, entre la pandemia y el petróleo, los precios de los productos básicos han venido a la baja, salvo el trigo y el arroz que se sostuvieron, por lo cual entendemos que no hay elementos para que los precios aumenten", dijo Basterra a radio El Destape. El Ministro aseguró que "la mercadería está entrando a valores iguales, algunos menores, y muy pocos, como el caso del trigo, ligeramente se ha modificado, lo que es normal en situaciones de tensión".

"Estamos trabajando con la cadena para que consensuemos que no se disparen los precios, sobre todo de lo que paga el consumidor que es el pan: la incidencia del grano de trigo en el pan no supera 12/13 por ciento", explicó.

Consultado sobre si los productores retienen granos, a la espera de un salto del tipo de cambio, Basterra admitió que hay "un elemento adicional que es la fuerte presión de moneda alternativa como el 'contado con liqui', que genera en un sector una expectativa de devaluación que no es tal y que en una primera instancia puede presuponer que el productor lo hace de manera especulativa".

No obstante, añadió, "entendemos que no hay ningún elemento para que haya esta actitud especulativa".

Basterra agregó que "estamos hablando con los sectores y hasta el momento no hubo ningún problema de abastecimiento", y destacó por último que "China se está recuperando, está sosteniendo su compra de granos y también está demandando carne".

