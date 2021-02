El ex Presidente falleció este domingo a los 90 años. A los 90 años falleció el ex Presidente Carlos Saul Menem. Había estado internado dos meses atrás en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una infección urinaria. El ex Presidente había sufrido una falla renal y antes una descompensación cardíaca. Durante su internación estuvo acompañado en todo momento por su ex mujer Zulema Yoma y su hija Zulemita Menem. Menem fue Presidente de la Nación en dos mandatos, desde 1989 hasta 1999. En la actualidad mantenía el cargo de senador por la provincia de La Rioja hasta 2023, por lo que se esperaba su participación en la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Cámara alta del Congreso. Por su edad avanzada era paciente de riesgo frente a la pandemia de Coronavirus (COVID-19) en Argentina y en 2020 estuvo internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, y luego por un cuadro de baja saturación en sangre.

De hecho, el ex Presidente oriundo de Anillaco, en La Rioja, había cumplido 90 años el 2 de Julio pasado, cuando todavía estaba en su segunda internación de 2020.

14 de Octubre de 2021