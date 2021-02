El Legislador Provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Dr. Isaac Lenguaza señaló que el año electoral no opacará la tarea legislativa de su bancada, destacada con más de 400 proyectos en 2020. “Legislamos, pero también gestionamos soluciones y eso seguirá así este año” remarcó. El Diputado Provincial y ex Presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones fue electo por sus pares para la Presidencia del Bloque en un año muy particular, ya que posiblemente la Legislatura continúe con las sesiones con modalidad virtual. “Pensamos que iba a ser un año perdido el 2020 pero fue lo contrario. Nuestra producción legislativa en general, de todos los legisladores, fue superior a la de otros años, así que no esperamos menos en este nuevo período parlamentario” señaló.

Sin embargo, admitió que las elecciones de medio término, desdobladas en Misiones, podrían radicalizar posiciones antagónicas dentro del recinto y perjudicar de alguna manera la necesaria construcción de consensos para la aprobación de leyes. “Esperemos que no pase esto, que no perjudiquemos a los misioneros con mezquindades propias de la coyuntura”, reflexionó.

En cuanto al perfil legislativo, Lenguaza dijo que más allá de los nombres, el Bloque del PAyS es siempre coherente con los intereses que defiende en cada proyecto: “nuestra línea de trabajo y compromisos la marcó hace años Cacho Bárbaro, que llevó a la Legislatura las necesidades de los y las que menos tienen proponiendo leyes que les garantizan el acceso a derechos básicos: salud, educación, trabajo y servicios públicos elementales; soluciones para las economías regionales y los problemas cotidianos del pequeño productor; alternativas como la economía popular y su inserción; la voz de los trabajadores más postergados”, refirió.

Agregó que, en cuanto a su tarea en particular, seguirá insistiendo con el mejoramiento de la calidad institucional a través de la Justicia Independiente (para la cual propuso una ley que le asegura un piso presupuestario anual que la desligue de los Gobiernos de turno) y la necesaria incorporación legislativa de figuras que aseguran el acceso a la justicia para los más vulnerables, como el Abogado de las víctimas y el Abogado del Niño.

"La diferencia que marca el Bloque del PAyS es que no solo somos Diputados que legislamos e intentamos siempre mejorar las Leyes actuales; también andamos por todos lados, nos involucramos en forma personal y directa con los problemas de la gente y gestionamos soluciones". "Somos una herramienta de la gente que cuenta con nosotros, tiene nuestros teléfonos y nos cuenta como intermediarios entre las demandas comunitarias y los estamentos públicos". "Eso no va a cambiar nunca y los que entren como Legisladores en las elecciones de Junio, deberán saber que no esperamos menos de ellos”, finalizó.

Gentileza.- Mónica Santos

10 de Febrero de 2021