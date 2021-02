Es por ofrecerle un cargo en el INADI a quien trabajaba en su domicilio particular. El caso está a cargo del Juez Casanello. El Fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de la titular del INADI Victoria Donda por el escándalo de su empleada doméstica. La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral. En el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal Marijuan remarcó que Donda está al frente del INADI, “organismo que vela por el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan la Argentina, le exigía un comportamiento privado coherente con los preceptos que predica desde su rol funcional”. Y, remarcó: “La conducta que se le reprocha en esta causa, lejos está de velar por el bienestar y derechos de su empleada que resulta una mujer vulnerable, en una situación económica apremiante y ante un escenario particular frente a la pandemia”.

Foto.- EFE - La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda

3 de Febrero del 2021