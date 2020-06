San José: La producción de carne de cordero inicia una etapa con valor agregado en origen

Se puso en marcha el miércoles el Matedero Frigorífico Municipal de la localidad de San José. El primero en su tipo en la provincia de Misiones. Es para la faena de ovinos y caprinos. Desde el Gobierno Provincial se apuesta a la producción de este tipo de carnes como un alimento sano con crecimiento comercial. Se puso en marcha el Frigorífico Municipal de San José para la faena de animales pequeños; ovinos y caprinos. Este matadero - frigorífico comenzó a planificarse hace tres años y con la ayuda del Gobierno Provincial pudo hacerse realidad. “Se busca la promoción de la actividad, darle valor agregado en origen a la producción primaria. Además este frigorífico permite cumplir con los estándares sanitarios para productos cárnicos.

Es un gran salto para la industrialización de la ruralidad”, destacó el Ministro del Agro y la Producción (MAyP), Sebastián Oriozabala. Se trata del primer matadero frigorífico de este tipo en la Provincia que agrega valor a la producción y genera trabajo en el Municipio.

Sergio Lobayan, médico veterinario a cargo del establecimiento, explicó que cada productor debe inscribirse como usuario matarife para acceder al servicio. “El productor lleva los animales y sale con la carne lista para comercializarla, con los documentos habilitantes para el tránsito. Va a contar con inspección veterinaria, sanitaria y el documento del producto alimenticio”, destacó.

El frigorífico está autorizado para trabajar con 25 ovinos por día y 15 bovinos.

La infraestructura está dotada de modernos equipos para el noqueo de los ovinos y la faena, con escurrimiento para los restos líquidos. Cuenta también con cámara de frío en toda la cadena. “Estas instalaciones facilitan el trabajo y la producción con agregado de valor, asegurando la sanidad e inocuidad del alimento”, explicó por su parte el Subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Sebastián Rodríguez. En este camino, el funcionario señaló que el próximo paso es brindar apoyo en el traslado de los animales y del alimento. En Misiones hay 860 productores ovinos registrados. Asimismo, los últimos datos indican que existen 16.671 cabezas de este animal. En tanto que en el sector caprinos, hay 459 productores registrados y un stock de 4.774 cabezas, según los datos a enero de este año.

La inauguración formal del frigorífico se realizó el año pasado, sin embargo su puesta en marcha tuvo lugar este miércoles con la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales. “Estamos celebrando la primera faena formal de cordero, una apuesta importante de la provincia. Brindando seguridad en la sanidad de la comercialización de la carne de cordero, y dignificando al productor de las especies menores”, expresó el Intendente de San José, Jorge Gabriel Tenaschuk. Asimismo, el ex Gobernador y actual Vicepresidente Primero de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua destacó: “es un esfuerzo de toda la comunidad. Hubo una decisión de los productores, del intendente, de la ex cooperativa, del gobierno de la Provincia de tomar las riendas. Así el consumidor tendrá carne de primera y el productor podrá blanquear su economía. Con esta decisión, ganamos todos”. Entre los presentes, el intendente Jorge Tenaschuk agradeció a: al director de SENASA, Miguel Godina y Gabriel Montiel de la Sociedad Rural. Estuvieron presentes, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal Sebastián Rodríguez; el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez; el ex gobernador y actual vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua; Pedro Méndez y Miguel Godina del Senasa y Miguel Godina (hijo) por la Sociedad Rural Ovina, Caprina Equina y Porcina de Misiones.