El ex Presidente, Mauricio Macri considera que se trata de un empleado. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes. Mauricio Macri sufrió el hackeo de su cuenta personal en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Según apuntan desde Juntos por el Cambio, el ex Presidente cree que la intromisión se trató de un empleado que vulneró las normas de seguridad del organismo. El sitio web donde debería estar consignada la información personal vinculada a los datos previsionales del ex jefe de Estado expone el alcance de la vulnerabilidad informática. Desde el entorno del dirigente del PRO difundieron la pantalla de la plataforma digital Mi ANSeS de Mauricio Macri, en la que aparece una supuesta dirección de correo personal falsa, con el dominio “Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ”.

La referencia, que incluye siglas que hacen referencia a un insulto hacia el ex mandatario, llamó la atención en Juntos por el Cambio. También fueron modificados los datos del teléfono, donde quedó consignado el número “11 50508010″.

El bloque opositor en la Cámara de Diputados elaboró un pedido de informes a Anses, a fin de que sea presentado ante el Congreso de la Nación, tras calificar la brecha de seguridad como “una situación de gravedad” ya que involucra la clave de la seguridad social del ex presidente. Además, la contraseña fue posteriormente bloqueada, según se denunció.

“Una vulneración de estos datos, da acceso a quien tenga esa cuenta de correo a obtener información sobre el ex presidente que se encuentre en ANSES”, resalta en los fundamentos del pedido de informes.

La pantalla de la cuenta personal de Mauricio Macri en el portal "Mi Anses"

La Anses informó luego que ya se inició una investigación para esclarecer el hecho. Por medio de un comunicado, desde el organismos señalaron que “se abrió una investigación interna para dilucidar si la denuncia pública de la modificación del correo electrónico y su teléfono celular en el perfil de MI ANSES del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, fue llevada a cabo por personal del organismo o cambiado mediante su Clave de la Seguridad Social vía web”. El hackeo de la cuenta personal de Mauricio Macri implica una violación de la ley 25.326, que obliga a mantener la integridad de los datos personales tanto a las bases de datos públicas o privadas. Según la oposición, ese hecho puede implicar un delito penado entre 15 días a seis meses de prisión de acuerdo a la ley 26.388 de delitos informáticos.

“La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros”, señala el texto legislativo, que agrega que la vulneración también implica una supuesta violación al Código de Ética de ANSES, lo que implica un agravante.

De esta manera, el bloque de Juntos por el Cambio solicitó al Gobierno que informe si los datos respecto al correo electrónico y teléfono del ex presidente Mauricio Macri son coincidentes con los que tiene registrado la ANSeS actualmente, o con los que ha tenido históricamente, y se comunique “quién, cuándo (fecha y hora) y cómo realizó la incorporación y/o modificación de dichos datos, y si fue realizada desde la propia ANSeS o de manera externa”.

El pedido de informes, además, exige que se indique el origen de la intromisión, la computadora desde la que se modificaron los datos y la identidad del funcionario o empleado que incluyó los datos falsos, junto a otros datos informáticos que permitirían esclarecer el hackeo y la cadena jerárquica que deber supervisar el control de seguridad informática en la ANSES.

Fuente.- https://www.infobae.com

22 de Enero de 2021