Después de la Resolución del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones firmada por el Ministro Oscar Alarcón, el pasado 4 de enero, donde estable implementar el uso de la ivermectina en pacientes con diagnostico positivo de COVID-19 y en contactos estrechos de positivos, se inicia un trabajo colaborativo con investigadores del CONICET, que tiene como fin poder concretar un trabajo observacional de aquellos pacientes en los que se inicia el tratamiento con esta medicación. A los efectos de logar en menor plazo los resultados de la implementación ampliada de la ivermectina en pacientes con COVID-19, para poder recomendar a otras jurisdicciones provinciales o países, como un tratamiento más contra el Coronavirus (COVID-19). Es por eso que en el día de hoy, el Científico, Alejandro Krolewiecki integrante del CONICET y la Universidad Nacional de Salta, visitó la provincia de Misiones y se reunió con el Vicegobernador de Misiones, Dr. Carlos Arce, el Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón junto a todo su Gabinete y al equipo que llevó adelante el ensayo clínico en la prevención para profilaxis en trabajadores de la salud y demás funcionarios provinciales. .

El Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón recordó que a meses de iniciarse la pandemia la provincia inició un trabajo multicéntrico en diferentes hospitales con ivermectina preventiva, “donde usamos la ivermectina, que se fabrica acá en el Laboratorio provincial LEMIS, comprimidos de 6mg y de uso humano, que fue distribuido en una población especifica que eran los que más vulnerabilidad o contacto estrecho podrían tener con el virus: personal de UTI, servicios de emergencias y clónica médica. Un estudio probado por el comité de ética y que en breve estarán las conclusiones para que la sociedad científica y la sociedad misionera puedan tener conocimientos y ver que beneficio puede brindaro no este medicamento”.

La semana pasada junto al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García y los responsables del laboratorio de ELLEA, Silvia Gold y Hugo Sigman, “iniciamos un trabajo en el cual se suma Alejandro Krolewiecki investigador delCONICET, para monitorear junto a instituciones científicas en el uso ampliado de Ivermectina enpacientes que son positivos y contactos estrechos”, concluyó.

Dicho trabajo observacional estudiará los efectos beneficiosos y adversos en pacientes internados y ambulatorios con COVID 19, como así también el uso en los contactos estrechos. “Misiones incorporó el uso de la ivermectina, desde la semana pasada, en el uso terapéutico a pacientes con coronavirus y contactos estrechos y a partir de ahí hicimos los contactos y aceptamos la colaboración de Alejandro junto a su equipo para sumarnos al seguimiento técnico y riguroso de estos pacientes en tratamiento sobre los posibles efectos benéficos y adversos de la medicación. Sabemos que es altamente segura en la dosis que recomendamosa los pacientes con CIVID 19”, explicó el Subsecretario de Apoyo y Logística, Dr. Carlos Báez.

“Para no crear falsas expectativas de potenciales tratamientos”

Por su parte, el científico Alejandro Krolewiecki del CONICET y Universidad Nacional de Salta remarcó que la reunión de hoy con el equipo provincial “es una muy buena oportunidad para completar los resultadosprometedores que hemos obtenidos en estudios preliminares. Hacerla de una manera observacional, en una población más alta, sin perder ningún elemento y, por encima de todo, que no ponga en riesgo a la población y crear falsas expectativas de potenciales tratamientos”.

En esa línea, agregó, que se está trabajando ahora en recopilar evidencia y confirmar que este medicamento puede tener control en la pandemia, “lamentablemente las investigaciones no van todo lo rápido que la pandemia necesita pero paso a paso estamos acumulando información y en el caso de los medicamentos tienen que centrarse sobre los hechos. Primero y principal tiene que garantizar la seguridad, que no tenga una toxicidad que ponga en riesgo ala persona. Segundo encontrar si es eficaz en que grupo particular de pacientes,en qué momento de la enfermedad y en eso estamos trabajando con la ivermectina en la prevención, profilaxis o tratamiento son todos potenciales, yes en lo que estamos trabajando todo el grupo de científicos del país. Nos enfocamos en el tratamiento de la fase temprana de la enfermedad para controlar síntomas y para controlar la evolución hacia un cuadro más grave, en nuestro caso particular lo primero que tenemos que determinar es si este medicamentoes capazde inhibir al virus en pacientes, a partir de eso iniciamos estudios para determinar, si se puede tratar al paciente y evitar que progrese. También sabemos de grupos de investigadores que están trabajando en prevenir, que se adquiera y que se desarrolle, el virus es algo muy dinámico y esta información que se va gestando y que se va acumulando y que necesitamos ser muy disciplinados en el modo que vamos juntando esa información, para no perder de identificar un potencial efecto, también para no dejarnos llevar por las ganas de tratarlo y crear falsas expectativas para un tratamiento que necesitamos confirmar sea útil”.

Sobre el aumento de compra de ivermectina en farmacias la semana pasada en Misiones, Krolewiecki precisó: “el mal suministro de este medicamento o el suministro masivo del mismo puede traer varias consecuencias. En primer lugar la falsa expectativa, y en segundo lugar es generar a través de ese mal uso toxicidades, que así como hay un, consumo masivo generado por la ansiedad,genere unefecto rebote en el cual se cree una imagen que es una droga toxica, no porque lo sea, sino porque sea mal utilizada, por eso es imprescindible hacer estudios muy meticuloso, disciplinados y con muy buen registro sobre el medicamento”.

El encuentro inicio hoy pasadas las 9,00 horas y continua por la tarde. Participan el Vicegobernador, Dr. Carlos Arce, el Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón, el científico del CONICET Alejandro Krolewiecki, l presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representares, Dr. Martín Cesino, el Presidente del IPS, Dr. Lisandro Benmaor, los Subsecretariosde Atención Primaria y Salud Ambiental, Dr. Danielo Román Silva, de Apoyo y Logística, Dr. Carlos Báez, de Salud Dr. Héctor Proeza, el Coordinador de la Red de Traslado, Gastón Roux, el Director Ejecutivo del Hospital Escuela, Dr. Miguel Dictar, el equipo de la Subsecretaria de Apoyo y Logística a cargo del ensayo clínico.

Fuente.- https://salud.misiones.gob.ar

12 de Enero de 2021