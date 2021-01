La ex Ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos opinó que "el Gobierno está imporvisando. No tienen autoridad para manejar esta crisis", profundizó la presidenta del PRO en Baby en el Medio. La Presidente del PRO y ex Ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri, criticó las medidas anunciadas por Sanitago Cafiero. "No tienen autoridad para plantear nuevas restricciones. Están improvisando. Como en un momento se culpó a los runners ahora se la agarraron con los jóvenes": Para Bullrich: "La reacción rápida de los dirigentes de Juntos por el Cambio generó un cambio de la dirección de lo que el Gobierno iba a sacar". Y opinó que "Hubo un fracaso en las políticas sanitarias en todo el país", "¿Por qué el resultado sanitario sería diferente haciendo las mismas cosas?", se preguntó la exministra y agregó: "El Gobierno fue el que menos ejemplos dio sobre lo que había que hacer". "El temor nuestro es que no empiecen las clases. La Argentina no puede darse el lujo de no empezar, de no estar vacunando a los docentes. No se puede perder otro año educativo y estamos en alerta", agregó Bullrich. "Luego de eso, pensaremos en las elecciones", concluyó.

9 de Enero de 2021