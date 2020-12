El Juez Daniel Obligado dispuso revocar la prisión domiciliaria del ex vice presidente y ordenó que regrese a cumplir su condena por el caso Ciccone dentro de un penal federal. Por ahora no sería detenido. A última hora de anoche, el Juez Daniel Obligado dispuso revocar la prisión domiciliaria del exvicepresidente Amado Boudou y ordenó que regrese a cumplir su condena por el caso Ciccone dentro de un penal federal, aunque por ahora no sería detenido ya que la defensa tiene oportunidad de apelar a Casación. La decisión, reclamada por los fiscales, expone a Boudou a una nueva e inminente detención que al cierre de esta edición no se había concretado para cumplir con la orden judicial. Los Fiscales consideraron que el ex vice presidente "goza de buen estado de salud general" y que la protección de sus hijos está garantizada.

El Juez dispuso en el documento al que tuvo acceso Ámbito: "REVOCAR el arresto domiciliario de Amado BOUDOU (art. 10 del C.P. y art. 32 de la ley 24.660 a contrario sensu), y DISPONER su alojamiento en un establecimiento penitenciario bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (art. 494 CPPN)".

No obstante, fuentes judiciales dijeron que el retorno del ex funcionario a la cárcel no se produciría de manera inmediata porque "su defensa apelará ante la Cámara de Casación bajo el argumento ya utilizado de que su permanencia en prisión domiciliaria es necesaria por sus hijos porque la madre de los niños, ciudadana mexicana, tiene que trabajar para sostenerlos".

El ex vice fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y la Corte dejó firme esa pena al desestimar el planteo de su defensa. Había salido en Abril pasado.

Fuente.- https://www.ambito.com

31 de Diciembre de 2020