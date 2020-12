La ex Embajadora ante Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro, apuntó contra el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por no aplaudir a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto de ayer en La Plata. "Los que apoyamos y queremos a este gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer @JuanPabloBiondi, encargado de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina @CFKArgentina Se habrá sentido aludido? #VayanABuscarOtroLaburo", dijo Castro en su cuenta de Twitter. Castro hizo referencia así a una frase de la expresidenta, quien durante el acto de ayer dijo: "Los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo". La exembajadora acompañó el tuit con una captura de pantalla que mostraba a Biondi sentado durante el acto, sin aplaudir.

Twitter de Alicia Castro -@AliciaCastroAR<br< a="">>Los que apoyamos y queremos a este gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer @JuanPabloBiondi, encargado de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina @CFKArgentina Se habrá sentido aludido? #VayanABuscarOtroLaburo

Twitter de Juan Pablo Biondi @JuanPabloBiondi

Orgulloso de tener estos compañeros de equipo ⁦@SantiCafiero⁩ y ⁦@JulioVitobello⁩ , codo a codo en el año más difícil poniendo el cuerpo a la adversidad y bancando al Presidente ⁦@alferdez⁩

20 de Diciembre de 2020