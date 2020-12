La ex Diputada de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió solicitará el juicio para la Vice Presidenta. Este lunes se supo que Elisa Carrió pedirá el juicio político para Cristina Fernández de Kirchner por “alterar el orden democrático” y por acciones de “gravedad institucional”, luego de que la vicepresidenta enviara una carta a la Corte Suprema de Justicia. La ex Diputada envió la solicitud junto a sus Legisladores de Cambiemos al Congreso de la Nación y se presentará en los próximos días, según informó el diario Clarín. Cambiemos sostiene que las últimas medidas de la vicepresidenta buscan no solo su “impunidad”, sino, además, “la de sus hijos”. La Coalición Cívica ARI realizó la semana pasado un Congreso Federal para elegir a sus autoridades. El Diputado Maximiliano Ferraro quedó como Presidente y Mariana Zuvic como Vicepresidenta. “Es un orgullo volver a presidir este partido en el que estamos seguros de que lo primordial es construir una Argentina distinta. En el 2021 podemos comenzar a recorrer nuevamente, la senda de un cambio que ya logramos en 2015, junto al ex Presidente Macri, ‘Lilita’, la Unión Cívica Radical, el PRO y cada uno de nosotros. Esta bien que haya distintos liderazgos dentro del Juntos por el Cambio, que nos permita crecer mirando 2021 y 2023,”, indicó Ferraro.

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com

14 de Diciembre de 2020