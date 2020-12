El Gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad se manifestó sorprendido tras la medida adoptada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien había prometido a los misioneros una zona franca aduanera, pero que luego de aprobarse en el Congreso como parte del Presupuesto, Fernández, la vetó. "Me sorprendió como a todos". "Hoy siento lo mismo que aquel misionero que tiene grandes expectativas de poder generar un cambio en la igualdad de oportunidades de nuestra provincia”, expresó". Indicó que "era una posibilidad que la buscamos en este tiempo con mucha responsabilidad, con el acompañamiento de toda la sociedad, el arco político y empresarial". "No pudo ser y siento la sensación de que todavía no logramos cumplir con este propósito que es muy necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia", remarcó. "Si tengo la satisfacción que todos los esquemas que hacen al pilar económico y social de Misiones han ayudado y aportado para que podamos instalar en la agenda nacional un tema de real importancia como este", concluyó.

Foto.- Archivo

14 de Diciembre de 2020