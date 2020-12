Ratificando la continuidad de su gestión, el actual titular del Cuerpo Deliberativo agradeció a sus pares por renovar sus votos de confianza. También, el Concejal Fernando Meza resultó reelecto como Vice Presidente Primero junto al Edil Francisco Fonseca, quien ocupa actualmente la Vice Presidencia Segunda. Este jueves, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Posadas eligió sus autoridades para el periodo 2020 -2021, por modalidad online, ante el marcado contexto de emergencia epidemiológica y sanitaria. Con 13 votos a favor y una abstención, el actual titular del HCD, Facundo López Sartori, fue reelecto en sus funciones junto al vicepresidente Primero, Fernando Meza y el vicepresidente Segundo, Francisco Fonseca. La lectura del Decreto 487/20 dio inicio a la sesión especial, mediante la cual se eligieron, por votación nominal, las nuevas autoridades del Cuerpo Deliberativo. El Concejal Mario Alcaraz, propuso la fórmula Facundo López Sartori para presidente; Fernando Meza, para vicepresidente Primero y Francisco Fonseca, como vicepresidente Segundo para el periodo legislativo 2020-2021. Uno por uno, los ediles fueron fundamentando sus votos a favor de la propuesta, alegando el desarrollo de una buena gestión y de su compromiso con la ciudad. “Fue un año complejo, difícil, que pudimos llevar con una buena performance (…) tuvimos pocas sesiones presenciales y todos pudimos llevar adelante este año, gracias al trabajo en conjunto (…) vamos a seguir trabajando para que la ciudad siga creciendo, con el compromiso de siempre”, expresó la concejal Mariela Dachary.

En la misma línea, Alcaraz destacó: “es un año atípico, un año difícil para todos, nadie esperaba este contexto (…) así y todo quiero felicitarlo por llevar adelante el periodo legislativo (…) hubo un trabajo de capacitaciones, convenios con instituciones, nos capacitamos en Ley Micaela (…) la verdad que en lo personal, lo felicito por haber tomado el timón, acompañando el desarrollo sustentable con nuestro Intendente, Gobernador y Vice, para mejorar la ciudad”.

“Manifestar el apoyo y el voto positivo a la propuesta de continuidad (…) En un año difícil, el Concejo Deliberante estuvo a la altura de las circunstancias (…) A días de que se decretara la emergencia epidemiológica, el Concejo Deliberante estuvo a disposición para tratar todos los temas y ver cómo podíamos ayudar a los vecinos de la ciudad (…) vamos a acompañar esta conducción, que ha hecho un buen trabajo”, añadió el concejal Rodrigo De Arrechea.

Realizando un balance del trabajo mancomunado durante este año y destacando el apoyo municipal, el edil Maximiliano Florindo expresó: “Lo felicito señor Intendente en haber trabajado en el municipio, por su trabajo en obras públicas (…) dentro de ese concepto de Municipalidad y de institucionalidad, está la función del Legislativo (…) un año difícil, donde el sistema político, debía adaptarse a ese contexto (…) tenemos que entender que estamos en una actividad muy loable, muy dinámica”.

“Hemos tenido una agenda muy nutrida, hemos legislado con una oreja puesta en el vecino de la ciudad. El tiempo ha hecho una apuesta a esta gestión (…) la modalidad no ha mermado el trabajo legislativo, inclusive hemos tratado temas que han estado atrasados y debían tratarse (…) felicitar a mis pares por su trabajo esperamos un 2021 que podamos volver a la modalidad clásica, al debate cara a cara (…) Hoy se celebran 37 años de la Democracia, celebro la Democracia, la política, el consenso y el disenso para que el devenir de nuestra sociedad pueda llevarse en el marco de este contexto”, puntualizó el reelecto vicepresidente Segundo, Francisco Fonseca.

“Creo importante fortalecer la continuidad de los equipos, nos ha tocado un año difícil. Se propuso un Concejo dinámico y se aseguró la legislabilidad por medio de la virtualidad (…) adelanto mi voto positivo a esta gestión”, señaló la edil Marlene Haysler

“Quiero manifestar mi voto positivo (…) Esto no significa que estemos de acuerdo en muchas cosas pero gracias al diálogo y al consenso, hemos avanzado (…) no estoy de acuerdo con la cuarentena eterna, debemos cuidarnos y tomar los recaudos necesarios”, dijo el concejal Marcelo Julián.

Seguidamente, el legislador municipal, Ramón Martínez expresó: “Este año irrumpió una cuestión completa y desconocida para muchos y que hizo daño en nuestra ciudad (…), la calidad institucional se sostiene mediante el diálogo y el respeto (…) tenemos la gran responsabilidad de sostener el trabajo diario, más en este contexto que la ciudad nos necesita.(…) Hubo algo que nunca se cortó y fue la comunicación. Tenemos que poner en valor la palabra en estos espacios (…) cuando uno habla de calidad institucional, tenemos que ser respetuosos del compromiso real y concreto, que lo tuvimos y defendimos a capa y espada. (…) La verdad que quiero destacar en la figura de la gestión, a Sartori, que siempre tuvo acompañamiento, diálogo (…) considero que gestionar la capacidad del otro es gestión y es algo que quiero destacar de esta conducción”.

“La política de Misiones ha demostrado tener una mirada firme ante este contexto complejo (…) cada uno de los ediles ha demostrado que se puede trabajar en el disenso, en el consenso en el diálogo (…) el desafío que se viene es un desafío enorme y hemos mostrado en este año, mucha solidaridad, mucho compromiso en una fórmula que encierra el respeto y la pluralidad”, señaló el reelecto vicepresidente Primero, Fernando Meza.

“En un año muy complicado por la pandemia, y entre todos decidimos ayudar al sr. Intendente y ahí en el mes de marzo se vino la pandemia. Tuvimos una excelente gestión, todos unidos por y para los vecinos. Quiero dar un agradecimiento, al presidente Facundo López Sartori, por el acompañamiento, a los medios de prensa y a los vecinos de la ciudad de Posadas y no me quiero olvidar del sr. Alberto Penayo que recorrimos los barrios (…) realmente un trabajo titánico que realizaron en este tiempo”, añadió el concejal Omar Olmedo

“Hoy celebramos estos 37 años de vivir en Democracia y esto es muy grato, de poder vivir esta experiencia (…) En este marco, adelantar mi voto positivo a la fórmula propuesta por el concejal Alcaraz (…) no ha sido un año simple, no ha sido un año fácil en todos los aspectos y con los concejales debimos aggiornarnos a estos cambios de virtualidad, pero ha sido un año legislativo excelente, hemos tenido una agenda nutrida, que ha venido a solucionar problemas de fondo (…) yo creo que si hay algo fundamental en este cuerpo, es no pensar en de quién es el proyecto sino en la calidad de los mismos y apuntar a quién va dirigido”, puntualizó la edil, Anahí Repetto.

Aprovechando la oportunidad, el concejal Pablo Velázquez dijo: “Este año nos ha enfrentado al desafío más grande que hemos tenido como personas: el ponernos en el lugar del otro y en este Concejo Deliberante siempre hemos tratado de representar con altura, con diálogo, con consenso la voz de los vecinos (…) hay cientos de vecinos que hace años esperan soluciones a sus problemas y está en nosotros los representantes, sentarnos a resolverlos (…) lo que somos minoría nos toca acompañar a los que son mayoría en los cuerpos y esa es una forma de ratificar la Democracia (…) el diálogo no implica que estemos todos de acuerdo, sino que todos tengan la predisposición de eso (…) felicitar a cada uno de los integrantes de este cuerpo por esa predisposición y quedó demostrado que nos importa solucionar los problemas de la ciudad”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, cerró las ponencias: “esto es un paso quizás diferente, darme la palabra en una fecha tan importante y es un paso para hacer crecer a la ciudad de Posadas (…) por más que la pertenencia siga en el mismo frente, por así decirlo, eso no ha sido un impedimento para llevar a los vecinos (…) quiero fortalecer ese paso que se viene llevando desde el Concejo Deliberante y el Municipal y que han embellecido la ciudad”.

Tal como se encuentra previsto en el art. 34 del Reglamento Interno de la institución, fue ratificado en su cargo, el secretario del HCD, Rubén Edelman. Seguidamente y dando cumplimiento al Decreto de convocatoria a sesión, realizaron la elección de autoridades titulares y suplentes para ocupar las diversas comisiones:

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

-PRESIDENTE: Mario Alcaraz

-VICEPRESIDENTE: Marcelo Julien

COMISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

-PRESIDENTE: Francisco Fonseca

-VICEPRESIDENTE: Ramón Martínez

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

-PRESIDENTE: Pablo Velázquez

-VICEPRESIDENTE: Fernando Meza

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DISCAPACIDAD

-PRESIDENTE: Marlene Haysler

-VICEPRESIDENTE: Francisco Fonseca

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

-PRESIDENTE: Ramón Martínez

-VICEPRESIDENTE: Rodrigo De Arrechea

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, DESARROLLO VECINAL Y TURISMO

-PRESIDENTE: Marcelo Julien

-VICEPRESIDENTE: Omar Olmedo

COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES

-PRESIDENTE: Martín Arjol

-VICEPRESIDENTE: Mariela Dachary

COMISION DE LEGISLACION GENERAL, RÉGIMEN DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y ENJUICIAMIENTO

-PRESIDENTE: Fernando Meza

-VICEPRESIDENTE: Martín Arjol

COMISIÓN DE MERCOSUR E INTEGRACIÓN REGIONAL

-PRESIDENTE: Omar Olmedo

-VICEPRESIDENTE: Marlene Haysler

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

-PRESIDENTE: Mariela Dachary

-VICEPRESIDENTE: Martín Arjol

COMISIÓN PARLAMENTARIA PERMANENTE

-PRESIDENTE: Facundo López Sartori

Titulares: Anahí Repetto

Mario Alcaraz

Omar Olmedo

Martín Arjol

Pablo Velázquez

Maximiliano Florindo

Suplentes: Mariela Dachary

Ramón Martínez

Fernando Meza

Marcelo Julien

Rodrigo De Arrechea

Marlene Haysler

Francisco Fonseca

Cerrando la sesión, el reelecto presidente del Cuerpo Deliberativo, Facundo López Sartori, destacó los ejes de su gestión durante el periodo legislativo y adelantó sus proyecciones para el 2021: “a 37 años de recuperar la Democracia no puedo dejar de pensar en Alfonsín, y en todos los que murieron para que hoy podamos dar la palabra (…) cuando iniciamos la gestión, pensamos en tres conceptos: el desarrollo sostenible, la innovación y la inclusión. Hoy, podemos sintetizar estos 3 conceptos en 1 solo, pensando en el Área Aduanera Especial, el Polo Misiones. (…) es una demanda histórica, que logramos conquistar con mucho esfuerzo (…) este paso que estamos dando es importante, es un logro para el federalismo argentino, no solo para la tierra colorada, debemos comprenderlo y acompañarlo entre todos, sin distinción partidaria. (…) La política misionera está mirando la economía pos pandemia, una economía

capaz de conjugar el crecimiento económico provincial con impacto social local.

El contexto económico que se aproxima nos plantea un cambio de paradigma;

si optimizamos bien los recursos estaremos en condiciones de alcanzar una

ciudad sumamente atractiva para emprendedores, empresarios, estudiantes,

profesionales, comerciantes y productores(.,.) la ciudad de Posadas tiene un papel importante en esta coyuntura económica. (…)Es momento de adelantarnos y enfocarnos en las proyecciones de la Ciudad, es momento de pensar desde lo local. Posadas

debe ser un Polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador (…) Quiero dejar un mensaje de alguien que admiro muchísimo: “La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor…” José Pepe Mujica. (…) Posadas esta linda de nuevo y Posadas va a estar linda siempre”.

Estuvieron presentes virtualmente, el vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce y el intendente de la Ciudad, Leonardo Stelatto.

10 de Diciembre de 2020