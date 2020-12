El Diputado Nacional por la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, exigió la renuncia del Ministro de Salud de Nación, Ginés Gonzáles García, que el lunes calificó de “fenómeno” a los bebés en el vientre materno y negó que durante el embarazo estén en juego dos vidas, la del no nacido y de su madre, a pesar de la evidencia científica. El martes 1º de Diciembre, en la primera sesión de discusión por el proyecto de legalización del aborto en Argentina, el ministro Ginés González García dijo: “Acá no hay dos vidas como lo dicen algunos, acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno (...). Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal, que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado, mucho más de la mitad”. En una carta firmada en la noche del martes, el diputado Sánchez exigió la renuncia del ministro de Salud, por la “aberrante negación de la vida del niño por nacer” desde el momento de la concepción, y por negar “la evidencia científica y los tratados internacionales a los que Argentina adhiere”.

El diputado nacional por la Provincia de Neuquén pidió la renuncia del ministro de Salud Ginés González García.

“Esta afirmación no solo es errónea e inhumana, tiene la clara intención de negar la existencia de vida para justificar su posterior eliminación a través de la legalización del aborto, inclusive hasta el noveno mes de embarazo”, denunció el parlamentario. Al final de su misiva, escribió: “Como miembro de la Honorable Cámara de Diputados y como ciudadano argentino, me siento obligado a defender la vida de los más vulnerables y por eso no puedo permitir que el principal funcionario de Salud de la Nación haga semejante negación”. “En este sentido, y a la vez que siento el acompañamiento de millones de argentinos, exijo la inmediata renuncia del Ministro de Salud Dr. Ginés González García”, concluyó. A través de un tuit, el Diputado Sánchez dijo el martes que “los argentinos hemos tenido demasiada paciencia con el peor ministro de salud de la historia”. “Ha hecho estragos este año, su incapacidad es alarmante y sus declaraciones de hoy son ofensivas por su inmoralidad y evidente mercantilismo”.

Luego de las declaraciones de González, el hashtag #RenunciaGines se ha vuelto tendencia en Twitter.

Además, CitizenGo Argentina, creó este 2 de diciembre una campaña en la que se pide la renuncia del ministro "por su aberrante negación de la vida del niño por nacer". Hasta el momento ha logrado reunir 11 mil firmas.

Pedimos la renuncia del Ministro por su aberrante negación de la vida del niño por nacer.

El martes 1º de Diciembre, en una entrevista con NCN, , el Diputado Sánchez agregó que “la imposición del aborto como agenda en Argentina y en toda la región, a punto de convertirla, pañuelos y merchandising mediante, en una moda de obediencia casi obligatoria, responde a intereses extraños a los nuestros”.

“Son imposiciones que llegan de la mano de exigencias del Fondo Monetario Internacional, a este y al anterior gobierno, de fundaciones que financian programas y a dirigentes con dineros de los poderosos del mundo, como lo hacen Human Right o Fundación Huésped”, explicó.

También resaltó “la intención de disminuir el desarrollo poblacional de países como el nuestro” con el aborto, un tema que “se encuentra bien documentado y para nada oculto”.

“Por eso los argentinos en conjunto debemos decidir si elegimos una agenda propia y soberana o aceptamos sumisos lo que desde el extranjero, grupos de poder definan para nosotros”, describió el legislador nacional.

En el marco del debate sobre el proyecto de ley del aborto, este miércoles 2 se presentarán cerca de 30 expositores de las áreas científica, jurídica, salud y ético religiosa.

Para acceder a la campaña de CitizenGo ingresa AQUÍ.



El proyecto del aborto

El artículo 4 del proyecto de legalización del aborto establece que esta práctica se podrá realizar “hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional”. El texto no pone como límite ningún tipo de causal.

Fuera de ese plazo, el aborto será permitido si “el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente”. Sin embargo, “en los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida”.

El otro motivo permitido fuera de las 14 semanas de embarazo es “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Líderes provida, como el politólogo Agustín Laje, han advertido que en la práctica este proyecto deja el aborto “legalizado sin plazos”.

La discusión del proyecto comenzó este 1 de diciembre. Hasta hoy miércoles 2 representantes provida y proaborto exponen ante las comisiones a cargo: Salud, Legislación Penal, Legislación General, Mujeres y Diversidad, Acción Social y Salud Pública.

En un principio, el dictamen conjunto de las comisiones debería salir el viernes 4 y se esperaba que se debatiera en el pleno de la Cámara el 10 de diciembre. Sin embargo, el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados señala que en el caso de prórroga de sesiones ordinarias, las comisiones solo podrán emitir despacho de un proyecto de ley hasta "10 días antes de la fecha prevista para la culminación" de esa extensión.

Por ello, el Gobierno de Fernández “corrigió” el martes 1 la fecha de la prórroga de las sesiones ordinarias y las extendió hasta el 3 de enero de 2021 para cumplir con el cronograma de debate.

En el 2018 la tramitación en Diputados de un proyecto para despenalizar el aborto duró casi mes y medio. La rapidez con que los legisladores del Gobierno impulsan el proyecto actual, llamándolo “debate exprés”, ha sido criticado por los representantes provida.

De ser aprobado, lo que se conoce como “media sanción”, el proyecto de legalización del aborto pasaría al Senado para su debate.

3 de Diciembre de 2020