El fallo fue dictado por la Sala I de la Casación, tras una ardua discusión sobre la constitucionalidad o no de la ley y de la forma en que se llevaron a cabo las declaraciones de los arrepentidos en la causa que se originó por las declaraciones del chofer Oscar Centeno. Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de la validez de las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los cuadernos, a pesar de que no hay registro audiovisual ni grabaciones de las mismas. El fallo fue dictado por la Sala I de la Casación, tras una ardua discusión sobre la constitucionalidad o no de la ley y de la forma en que se llevaron a cabo las declaraciones de los arrepentidos en la causa que se originó por las declaraciones del chofer Oscar Centeno. En fallo dividido, la Cámara rechazó el recurso que habían interpuesto varias defensas, entre ellas la de Julio De Vido, quienes de todas maneras tendrán la posibilidad de recurrir el fallo ante la Corte Suprema.

Para la mayoría de la Cámara, “la ausencia de registro de las declaraciones de los imputados colaboradores por un “medio técnico idóneo” (art. 6 de la Ley 27304) que la defensa interpreta como una exigencia de filmación o registro audiovisual, no se encuentra fulminada con la nulidad pretendida”.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña conformaron la mayoría, mientras que la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.

“Los recaudos para el registro tienen por finalidad garantizar “su evaluación posterior” como indica el propio texto de la norma, de modo que si el medio utilizado en el caso posibilita ese examen, no existiría, en principio, vulneración al derecho de defensa y a la facultad de controlar esa prueba”, dice el voto mayoritario.

En cambio, la jueza Figueroa se pronunció por declarar la inconstitucionalidad de artículos de la ley del arrepentido por “transgredir la prohibición de autoincriminación e igualdad ante la ley”.

“Resulta éticamente inaceptable en un Estado de derecho, y contrario a las disposiciones convencionales y constitucionales tal vinculación de acogerse a la figura del arrepentido para conservar la libertad durante el proceso o de lo contrario cumplir con prisión cautelar, dado que esta última, sólo puede ser fundada válidamente en una estricta valoración de la existencia de riesgos para el proceso”, indicó la magistrada.

La causa de los cuadernos tramitada en su momento por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ya fue elevada a juicio oral, y una de las acusadas es Cristina Kirchner.

El chofer Oscar Centeno fue el primero de los colaboradores en agosto de 2018, que luego desató una catarata de arrepentimientos, 31 en total, entre ellos empresarios y exfuncionarios que temían quedar en prisión.

Por Vanesa Petrillo

Fuente.- https://www.ambito.com

30 de Noviembre de 2020