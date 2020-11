El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció el monto que se suma a los plus de la Tarjeta Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo. El Gobierno Nacional confirmó el pago de un bono de fin de año por 9.400 pesos para beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. La medida se suma a la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentaria en diciembre y al plus otorgado a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo. "Las 700 mil personas que forman parte del Potenciar Trabajo y cobran la mitad del salario mínimo, con cuatro horas de trabajo como contraprestación, van a cobrar un bono a fin de año en un contexto tan difícil", anunció este martes el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. El Ministro sostuvo que "es evidente que han aumentado los alimentos y fue además un año donde mucha gente ha tenido dificultades con el trabajo" y en base a estos aumentos se confirmaron los pagos de los plus, bonos y duplicación de montos. "En Diciembre también duplicaremos el monto de la Tarjeta Alimentaria", expresó Arroyo y detalló también que "el bono será de 9.400 pesos para beneficiarios del Potenciar Trabajo".

"Las personas que cobran Asignación Universal por Hijo cobrarán un plus de poco más de seis mil pesos por hijo", dijo el Ministro "En promedio las familias con AUH cobrarán en diciembre un plus de 12.000 pesos", aseguró en diálogo con Futurock.

"Hay que combinar racionalidad económica con todos adentro", expresó Daniel Arroyo y pronosticó que "no hay ánimo de conflicto social en Argentina; no creo que se venga un diciembre caliente en ese sentido".

La ayuda del Gobierno a fin de año llega luego de que se suspendiera el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se otorgó como consecuencia de la crisis económica en medio de la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

Fuente.- https://www.minutouno.com

24 de Noviembre de 2020