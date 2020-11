Lo manifestó el Diputado Nacional, Luis Pastori en el debate por el Proyecto del Gobierno Nacional denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”. Este martes la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra debatiendo el proyecto del gobierno nacional denominado “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”, también llamado “Impuesto a la Riqueza o a las Grandes Fortunas”, que alcanzará, en caso de ser aprobado, a las personas físicas con patrimonios que, valuados según las normas del impuesto a los Bienes Personales y a la fecha en que entre en vigencia la Ley, superen los 200 millones de pesos. Pastori, fue uno de los oradores de la jornada en nombre de Interbloque de Juntos por el Cambio, quién adelantó su oposición al proyecto. En ese sentido Pastori argumentó “el título del proyecto a primera vista suena razonable, romántico, pero si analizamos bien tiene un sesgo anti productivo que va terminar afectando la generación de empleo, y provocando más pobreza, y no mayor redistribución, como se nos quiere hacer creer. Además el título del proyecto miente, es engañoso, malicioso porque se trata de un impuesto, no de un “aporte solidario”. Este engaño es inadmisible para cualquier Estado que se precie de serio y confiable. Este detalle no es ingenuo, ya que a un impuesto le caben todas las garantías constitucionales, con que nuestra carta magna ampara los derechos de los contribuyentes, para defenderse de la voracidad fiscal de gobiernos con tendencias autoritarias”.

Acto seguido precisó “además, al ser un impuesto de tipo directo, cuya potestad originaria corresponde a las Provincias, en este caso todo lo recaudado va ir a Nación, este no va ser un impuesto coparticipable. Es un impuesto grosero, mal diseñado, con serias falencias de técnica legislativa tributaria. Que grava por igual, no distinguiendo la inversión financiera de la productiva, es decir que grava capital de trabajo, mercaderías, maquinarias, bienes de capital, inmuebles, propiedades rurales. Para las Pymes este impuesto es una segunda pandemia, motores fundamentales de la generación de empleo”. “¿Que están buscando con este proyecto, que se vayan más empresas y empresarios del país, como ya está sucediendo ahora? Están perjudicando al gobierno que dicen defender ralentizando la recuperación económica, porque este proyecto de impuesto seguirá espantando inversiones” agregó.

Pastori hizo hincapié en combatir la evasión

Finalizando su discurso Pastori cuestionó duramente la evasión, “nuestra propuesta es que las grandes fortunas paguen impuestos que hoy no pagan, el esfuerzo que no realizan, y la solidaridad que les resulta ajena. Vayamos juntos a encontrar esos patrimonios que están ocultos, esos inmuebles que están subvaluados, esas fortunas que se esconden en empresas de papel y que se refugian en paraísos fiscales o en cajas de seguridad sin registrar de donde provienen. La batalla hay que darla contra la evasión y contra la informalidad, el objetivo debe ser ampliar la base tributaria, capturando a quienes no pagan”.

En ese sentido agregó “un nuevo impuesto no es otra cosa que cazar en el zoológico y beneficiar a los evasores de siempre. De nada sirve que se le revista de la máscara discursiva de grabar a los ricos. Es una salida facilista que esquiva el verdadero desafío, que es buscar a los evasores. Lamentablemente la moratoria vigente ilustra de manera palpable lo que dije, no solo no se combate la evasión sino que cuando se la detecta, y se intenta penalizar, aparece una moratoria con exculpación, con ley a medida como fue el caso de Cristóbal López. Para perseguir la evasión no necesitamos una Ley, ya lo podemos hacer con la AFIP, con nuestra legislación y estrechando esfuerzos con otros países, con los cuales tenemos acuerdos internacionales. Hay que hacer la tarea” finalizó.

17 de Noviembre de 2020