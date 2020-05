Concejales posadeños analizarán la iniciativa que solicita descuentos en cuotas de Institutos de Educación Privada

Ante el actual contexto de crisis epidemiológica y sanitaria por el COVID-19, trabajarán en comisión un proyecto de Comunicación, por el cual, se solicita al Ejecutivo Provincial intervenga ante los Institutos de Gestión Privada y aborde los aspectos arancelarios. El jueves, en la sesión ordinaria N° 7, se giró a Comisión una iniciativa de Comunicación, solicitando al Ejecutivo Provincial, articule con los colegios privados la implementación de descuentos sobre los aranceles de las cuotas correspondientes a los meses de inactividad en el dictado de clases presenciales.

“Hay gastos operativos que no estarían funcionando en estos momentos, es por eso que me parece necesario implementar algún sistema para ayudar a los padres”, remarcó. En ese marco, pidió que el Estado contemple el perjuicio que esta situación puede provocar en la economía de cada familia y solicitó inclusive, que sean atendidos los casos de desigualdad económica. “Desconozco las acciones que pueden llevarse a cabo para evaluar que gastos son los que estarían ejecutando, pero sería bueno que puedan evaluarse la disminución, que, por lógica, son gastos de mantenimiento y presenciales que no se estarían desarrollando”, sentenció. Asimismo, el Concejal Martín Arjol, respaldó la iniciativa y consideró adecuado que el Ejecutivo convoque a una nueva reunión del Comité de Crisis para atender este y otros temas: “me parece necesario que evaluemos la situación económica de muchos sectores que aún no logran superar esta pandemia. Nos reunimos con maestras jardineras y hemos recibido pedidos de gerentes de gimnasios que necesitan volver a trabajar. Me parece necesario que el Comité se vuelva a reunir y evalúe los pedidos de cada sector”. Por su parte, la Presidente del Bloque Renovador, Cjal. Anahí Reppeto señaló que “lo importante es trabajar en comisión el proyecto presentado por el Concejal, Maximiliano Florindo, con el fin de analizar y ver la viabilidad de la iniciativa”.