El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, manifestó que “estamos preocupados por las prioridades del presupuesto del año próximo. Nosotros reclamamos se cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo y además se destine una mayor inversión de lo estipulado para afrontar las vicisitudes que generó la pandemia. Por otro lado, vemos muy demorada la convocatoria a paritaria nacional docente”. “La participación de la educación del presupuesto total a cargo del Estado Nacional no va a llegar a cumplir con el 6% PBI que manda la Ley vigente (financiamiento) y no conocemos el plan de mejoras edilicias a nivel nacional para volver a la presencialidad en todo el país”, advirtió Romero. “Encontramos una gran voluntad en lo discursivo, pero no vemos reflejado en la praxis aquellos hechos que harían posible asistir a los edificios escolares” dijo el dirigente y disparó: “Sin inversión acorde ponerle fecha al ciclo lectivo resulta llamativo”. "El proyecto del presupuesto general presentado evidencia una mejora en relación al presupuesto vigente en la participación en materia educativa, pero es insuficiente para cubrir la inversión necesaria en relación a los temas planteados”, explico el docente. “Para nosotros es importante que se cumpla con la Ley de Financiamiento que, junto con la Ley de Educación Técnico Profesional y Ley de Educación Nacional, se sancionó en un momento que se entendió vertebral como herramienta de justicia social, desarrollo y búsqueda de equidad”, esgrimió el sindicalista. Finalmente, Romero volvió a solicitar “la convocatoria a paritaria docente nacional ante el vencimiento del último acuerdo paritario (en Julio)” porque “estamos preocupados porque no solo se debe sostener el FoNID sino que se debe mejorar sustancialmente”.

Fuente.- http://www.sindicatouda.org.ar

16 de Noviembre de 2020