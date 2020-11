Hay dos que ya no cuentan con el apoyo del sector, impulsados por el oficialismo. Antes de que termine el 2020, el Congreso de la Nación tratará tres proyectos de ley vinculados con el sector agropecuario. Se trata del impuesto a la riqueza, la modificación al manejo del fuego y la ley Yolanda, similar a la Micaela pero referida al ambiente. Antes de que termine el 2020, el Congreso de la Nación tratará tres proyectos de ley vinculados con el sector agropecuario. Se trata del impuesto a la riqueza, la modificación al manejo del fuego y la ley Yolanda, similar a la Micaela pero referida al ambiente. Lo cierto es que de estas tres iniciativas, dos no cuentan con el apoyo de entidades ni dirigentes del sector: el impuesto a la riqueza generó fuertes críticas y desembocó en una especie de boicot al banco Credicoop, que preside Carlos Heller, uno de los impulsores. En tanto, la modificación al manejo del fuego que propone Máximo Kirchner también obtuvo el rechazos del campo. Por otro lado, sobre el proyecto de jóvenes que trabajan para prevenir el cambio climático todavía no hubo devoluciones. La idea le pertenece a la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo , la más joven del recinto, que la impulsó en el Senado, logró media sanción por unanimidad con apoyo de Cristina Kirchner, y ahora buscan una aprobación rápida en Diputados.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

15 de Noviembre de 2020