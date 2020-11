El titular de la cartera de Desarrollo Social confirmó que "se duplicará" el plan que llega a 1,5 millones de familias y a 3 millones de niños. "Diciembre es un mes de reflexión y de evaluación del año, y este fue muy duro por la pandemia. Estamos generando todo un conjunto de políticas de acompañamiento y de atención en un contexto complejo", dijo el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que "se evalúa la posibilidad de otorgar un bono de fin de año", aunque aún no está definido, y ratificó que se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar en el mes de Diciembre, así como se reforzarán los fondos para comedores y merenderos. "Diciembre es un mes de reflexión y de evaluación del año, y este fue muy duro por la pandemia. Estamos generando todo un conjunto de políticas de acompañamiento y de atención en un contexto complejo", dijo el ministro en declaraciones a radio online FutuRöck. Con respecto al aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, el titular de la cartera de Desarrollo Social confirmó que "se duplicará" el plan que llega a 1,5 millones de familias y a 3 millones de niños, según datos del Ministerio.

También se reforzarán los fondos para los comedores y merenderos para "completar toda una política de cobertura alimentaria para el mes de diciembre, según explicó.

Daniel Arroyo

"Está claro que una gran parte de la gente todavía no se recuperó porque se endeudó o porque le está costando recuperar sus ingresos por problemas laborales que generó la pandemia" "Está claro que una gran parte de la gente todavía no se recuperó porque se endeudó o porque le está costando recuperar sus ingresos por problemas laborales que generó la pandemia", admitió el funcionario. Sin embargo, destacó "la voluntad y preocupación del presidente (Alberto Fernández) en el aspecto social" y detalló que su cartera inició el año "con 84 mil millones de pesos de presupuesto y ahora pasó a casi 240 mil millones de pesos mientras que el año próximo habrá un nuevo avance en el presupuesto, pero orientado al fomento del trabajo". Con respecto a la posible entrega de un bono de fin de año, Arroyo sostuvo que para esta época "siempre se evalúa distintas alternativas porque es tradicional que haya un bono a fin de año" y, si bien señaló que "entre esas posibilidades, evaluamos dar un bono", aclaró que todavía no está definido. Por otro lado, destacó que el miércoles se lanzó el plan 'Potenciar Jóvenes' de 18 a 29 años, con el objetivo "del apoyo para proyectos productivos o culturales que presente cada joven, a quien se le financia la iniciativa y además tiene una beca de 8.500 pesos durante 12 meses". En el caso de los informales, "se amplió el plan 'Potenciar Trabajo' que apunta a cobrar la mitad del salario mínimo vital y móvil hasta que el trabajador vuelva a insertarse en el mundo laboral", explicó el Ministro. Al final de la entrevista, Arroyo señaló que, "en un contexto difícil, hubo mucha presencia del Estado y lo va a haber fuertemente en estos meses".

13 Noviembre 2020