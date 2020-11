La ahora ex funcionaria había asumido el 10 de Diciembre y se retiró este miércoles. Será reemplazada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. María Eugenia Bielsa renunció este miércoles a su puesto de ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, cargo en el que había jurado el 10 de diciembre como parte del Gabinete nacional. Su cartera podría pasar al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. La ahora ex funcionaria fue descrita por el presidente Alberto Fernández como una "dirigente excepcional, una académica con una condición política enorme y calidad ética" poco antes de su jura. Pero esta semana se convirtió en la primera baja del Gabinete Nacional. La salida de Bielsa se produjo semanas después de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicara una carta con críticas a funcionarios del Gobierno "que no funcionan". De hecho, la ahora ex ministra fue una de las figuras más señaladas dentro del oficialismo por su desempeño.

Durante su gestión al frente de Desarrollo Territorial y Hábitat Bielsa fue la responsable de relanzar el Plan Procrear con el que se habilitaron las líneas de créditos personales, microcréditos y fondos para refacción, ampliación, construcción, desarrollo de lotes con servicios y desarrollos urbanísticos.

En agosto de este año Bielsa afirmó en diálogo con El Destape Radio que "la Argentina está muy concentrada en el AMBA y lo que ha puesto en evidencia la pandemia es la necesidad de repensar la Argentina nuevamente, con un sentido federal, con un sentido de justicia territorial".

En ese sentido la ahora ex ministra habló del Plan Nacional de Suelo impulsado por el Gobierno porque "en la Argentina siempre hubo una demanda que no debería existir que es disponer de suelo en condiciones de urbanidad".

Bielsa explicó en ese entonces que lo que se necesita "es redistribuir, repensar la Argentina produciendo suelo urbano en los lugares de origen, favorecer la conformación de bancos de suelos, financiar el acceso a los servicios, infraestructuras y equipamientos para que justamente esto sea la semilla de la nueva vivienda o de la mejora de la vivienda existente".

Fuente.- https://www.minutouno.com

11 de Noviembre de 2020